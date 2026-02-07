LELÉKA поїде на Євробачення-2026 — як пройшов феєричний фінал Нацвідбору

Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

У суботу, 7 лютого, відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. Цього року організатори, як і обіцяли, здивували глядачів новим форматом та ще яскравішими постановками. Виступи фіналістів були настільки грандіозними, що фанати навіть порівняли цьогорічний Нацвідбір із самим Євробаченням. Однак не обійшлося і без скандалів.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік працювала на події, тож ми ексклюзивно розповідаємо про те, яким був фінал Національного відбору на Євробачення-2026.

Реклама

Читайте також:

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Фото: Новини.LIVE

Виступи фіналістів Нацвідбору-2026

Цього року змінився склад ведучих шоу. Разом з Тімуром Мірошниченко на сцену Нацвідбору вийшла Леся Нікітюк. А от Анна Тульєва працювала ведучою в зоні єврофанів та на передшоу, яке розпочалося о 18:00 — за годину до основного.

Вже о 19:00 глядачі побачили довгоочікуваний початок Нацвідбору. Першою на сцену вийшла співачка Valeriya Force. Вона виступила з піснею "Open Our Hearts". Свій трек вона назвала закликом відкрити серце для любові, світла і сили, що живе всередині кожного.

Під номером 2 на сцені виступив гурт MOLODI з піснею "legends". Учасники гурту зізналися, що цей Нацвідбір кардинально відрізнявся від минулогорічного.

"Він на декілька голів вище за рівнем підготовки. Можливо, ми торік були зажаті чи ще щось, але цього року ми знали, що і як робити", — додали MOLODI.

Далі глядачів заворожила Monokate. Артистка виступила з піснею "TYT" під номером 3. Вона зізналася, що не жалкує про своє рішення повернутися на Нацвідбір.

"Минулий досвід був дуже стресовий. Я і посивіла, і втратила багато нервових клітин. В мене було купа трагедій, пов'язаних з Нацвідбором і Євробаченням. Зараз же я вийшла на сцену і отримала задоволення. Вперше в житті", — зізналася Monokate.

Запалив сцену й гурт The Elliens. З піснею "Crawling Whispers" він виступив під номером 4. Учасники зазначили, що щасливі стати частиною Нацвідбору.

"Наші репетиції дійсно не пройшли дарма. Все пройшло чудово. Ми хвилювалися, адже було декілька моментів спірних на реакцію, на момент. Їх не прорахуєш автоматично. Однак все відбулося так, як було заплановано", — додали The Elliens.

Під номером 5 на сцені виступив LAUD. Цьогоріч артист виконав пісню "Lightkeeper". Він зізнався, чим відрізнялася участь у Нацвідборі-2026 від попередніх конкурсів.

"Це мій перший свідомий відбір, коли я виступив як незалежний артист. Я вийшов і зробив те, що я хочу. Я підготував ту пісню, вперше, яку я реально хотів чути", — заявив LAUD.

Неймовірно чутливим виступом здивувала LELÉKA. Її пісня "Ridnym" прозвучала на Нацвідборі шостою.

"Вона (Пісня "Ridnym". — Ред.) — про внутрішню силу, про сміливість подивитися у вічі страху. Вона була заготовлена ще до подачі заявки на Нацвідбір. Я відчувала, що вона має особливий посил", — зауважила співачка.

Під номером 7 на Національному відборі виступив Mr. Vel з піснею "Do or Done". Він наголосив, що ця участь була його дитячою мрією.

"Я шокований, бо емоції, які я відчуваю — фантастичні. Я пишаюся собою, бо була пророблена величезна робота", — зізнався співак.

Наступним на сцену конкурсу вийшов KHAYAT. Його пісня "Герци" вкотре зачарувала глядачів. Саме завдяки підтримці фанів артист потрапив у фінал шоу.

"Ця пісня не просто про перформанс, не про дим чи каміння. Це загальна історія, яка має відгукнутися кожному українцеві. В ній немає прихованих сенсів. Ми живемо у час, коли немає сенсу приховувати щось. Ми маємо казати все так, як є. І ця пісня дуже характерно це робить", — зауважив KHAYAT.

Співачка Jerry Heil виступила на Національному відборі з піснею "Catharticus". Вона вийшла на сцену передостанньою — під номером 9.

"Відчуття полегшення (Від повернення на сцену Нацвідбору. — Ред). Це мабуть і є "catharticus", — зізналася співачка.

Останнім на сцену Нацвідбору вийшов гурт "ЩукаРиба", який виконав пісню "Моя земля". Учасники групи зізналися, що конкурс став для них своєрідним випробуванням.

"Для нас — це великий крок в майбутнє. Бо ми живемо у певних рамках і для людей, що займаються саме народною творчістю, це виклик. Однак для нас честь сьогодні тут бути", — зазначили учасники гурту "ЩукаРиба".

Запрошені гості Нацвідбору-2026

Цьогорічний Нацвідбір на Євробачення відкрив гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Минулого року саме він представив Україну на міжнародному пісенному конкурсі. Учасники гурту зізналися, що цього разу виступ відчувався зовсім по-іншому.

"Вже менше стресу. Ми вийшли і отримали вже ностальгію. Та й сама пісня була в іншій інтерпретації, в іншому аранжуванні. Мені здається, що якби ми зробили таку версію (Для виступу на Євробаченні-2025. — Ред) у нас було, можливо, були б більші шанси на те, аби посісти вище місце. Сподіваюся, що й у наступні роки ми будемо виступати на Нацвідборі в якості гостей", — зазначив барабанщик гурту Федір Ходаков.

Окрім Ziferblat запрошеними гостями також стали представники Дитячого Євробачення. Світлана Тарабарова виступила разом з Анастасією Димид, Артемом Котенко та Софією Нерсесян.

Приємним сюрпризом також став мешап із пісень One Day та Bonfire, який представили Zlata Ognevich і гурт Tvorchi.

Серед запрошених гостей Нацвідбору також був цьогорічний представник Молдови на Євробаченні. Співак Satoshi підкорив глядачів запальним виступом та зізнався, за кого уболівав.

"Я можу сказати, що це були сильні змагання. У вас дуже сильні учасники, але я особисто вболівав за Jerry Heil", — зізнався Satoshi.

Чи задоволені продюсери Нацвідбором-2026

Креативний продюсер Національного відбору на Євробачення-2026 Герман Нєнов зізнався, що він задоволений тим, як пройшов конкурс цього року.

"Я буваю дуже рідко задоволений, але цього року ми дійсно змогли показати рівень шоу, до якого ми хочемо всі тягнутися. Є над чим працювати, що вдосконалювати, але це величезний крок в якості картинки, продакшену, в тому, як ми переформатували шоу", — зазначив продюсер.

Герман Нєнов. Фото: instagram/german.nenov

Він додав, що перед командою стояли непрості завдання. Попри це, все вдалося втілити у реальність.

"Насправді в мене було велике бажання перевершити минулорічні візитки, тому що візитки минулого року у нас були дуже класні і було завдання, як кажуть, новий левел. І це вдалося", — зазначив Нєнов.

Музичною продюсеркою Нацвідбору-2026 стала Джамала. Артистка зізналася, що такий досвід з виступом на сцені Євробачення, звісно, не порівняти.

"Коли ти все ж представляєш країну, це величезна відповідальність. Звичайно, це командна робота, але тим не менш на сцені ти сам. Бути продюсером — це теж відповідально, але тут є багато факторів. Це величезна команда і кожен відповідає за свою частину", — зізналася Джамала.

Джамала та LELÉKA. Фото: instagram/jamalajaaa

Вона додала, що було важко обирати фіналістів з величезної кількості заявок. Крім того, особливих зусиль вимагала робота з учасниками Нацвідбору. Багато пісень довелося удосконалювати чи навіть дещо змінювати.

"Бути музичною продюсеркою та представляти країну на Євробаченні — це різні речі. Але я дуже щаслива, що сьогодні була дотична до Нацвідбору з таким складом виконавців", — наголосила Джамала.

Вона також виконала на сцені Нацвідбору свою пісню "1944". Саме з цією композицією співачка перемогла на Євробаченні у 2016 році.

Результати голосування та переможець Нацвідбору-2026

Визначали переможця за допомогою голосування глядачів та професійного журі, до складу якого увійшли:

переможниця Євробачення-2004 Руслана;

співачка та сонграйтерка Злата Огнєвіч;

український композитор і співак Євген Філатов;

генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;

режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Журі Нацвідбору-2026. Фото: "Суспільне"

Вони розподілили бали таким чином:

1 бал — The Elliens;

2 бали — Molodi;

3 бали — "ЩукаРиба";

4 бали — Valeriya Force;

5 балів — KHAYAT;

6 балів — Monokate;

7 балів — Mr. Vel;

8 балів — Jerry Heil;

9 балів — LAUD;

10 балів — LELÉKA.

Глядачі мали змогу голосувати у застосунку "Дія" та за допомогою SMS. Свої бали вони розподілили так:

1 бал — "ЩукаРиба";

2 бали — Valeriya Force;

3 бали — Monokate;

4 бали — Molodi;

5 балів — The Elliens;

6 балів — Mr. Vel;

7 балів — KHAYAT;

8 балів — Jerry Heil;

9 балів — LAUD;

10 балів — LELÉKA.

LELÉKA на Нацвідборі-2026. Фото: "Суспільне"

За результатом голосування журі та глядачів на Нацвідборі-2026 перемогла LELÉKA з піснею "Ridnym". Вона отримала за виступ максимальні 20 балів.

Скандали на Нацвідборі-2026

На цьогорічному Національному відборі не обійшлося без скандалів. Журі прямо перед відкриттям ліній відверто просило голосувати українців за одну з конкурсанток. Це обурило інших учасників.

"Я вважаю, що у нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у Відень 2026 року LELÉKA", — сказала після виступів фіналістів співачка Руслана.

Фанати Нацвідбору миттєво висловилися щодо цього у Threads. Вони назвали таку поведінку непрофесійною й такою, що порушує правила. Відверта пряма агітація за конкретного учасника обурила глядачів.

Ще один скандал розгорівся через номер Jerry Heil. Після трансляції виступу співачка заявила, що його показали не таким, яким він мав би бути.

"Дуже шкода, що після такої кількості прохань на репетиціях та перед виступом по телебаченню вирішили так і не показати ідею Йоанна Буржуа, в якій власне і була суть нашого номера. Ми з командою не можемо для себе це нічим пояснити", — написала Jerry Heil.

@jerryheil Ці електроприбори – це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу.. Задачею постановки було сказати світові : прокиньтесь, бо ми на порозі апокаліпсису! #jerryheil ♬ CATHARTICUS prayer - Jerry Heil

Вона додала, що глядачі так й не побачили головний задум режисера. За її словами, завданням постановки було заявити світу про те, що він на порозі апокаліпсису.

Попри все цьогорічний Нацвідбір фанати назвали одним з найкращих в історії шоу. Він підкорив грандіозними постановками та якісним звучанням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Jerry Heil назвала вартість участі у Євробаченні-2024. Тоді співачка представляла Україну на конкурсі разом з Alyona Alyona.

Також ми розповідали про те, що Злата Огнєвіч розкрила найбільший факап на Євробаченні-2013. Це ледь не зірвало виступ української артистки.