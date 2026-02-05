Скільки коштувала участь Jerry Heil та alyona alyona у Євробаченні

Jerry Heil. Фото: кадр з відео

Українська співачка Jerry Heil, яка вже представляла Україну на Євробаченні у дуеті з Альоною Альоною у 2024 році, розповіла, що участь у Євробаченні обійшлася їм приблизно у 300 тисяч доларів, з яких кожна інвестувала близько 150 тисяч. Артистка знову спробує себе у конкурсі і цього року. Національний відбір на Євробачення дивитися українці зможуть вже 7 лютого.

Про це Jerry Heil розповіла в інтервʼю журналістці Раміні Есхакзай, передає Новини.LIVE.

Скільки коштує участь у Євробаченні

Артистка зазначила, що у її випадку більшість витрат на номер довелося покривати самостійно. За її словами, "Суспільне мовлення" виділяє певний бюджет, однак у разі співпраці з конкретними режисерами та створення складного номера фінансування часто лягає на плечі виконавців.

"У нашому випадку все фінансували практично ми", — сказала співачка.

Говорячи про участь у Євробаченні разом з alyona alyona, Jerry Heil повідомила, що вся поїздка та підготовка до конкурсу обійшлися приблизно у 300 тисяч доларів.

Співачка також підтвердила, що нещодавно знову інвестувала близько 150 тисяч доларів і готова зробити це ще раз. Вона пояснила, що з часом зростають і вимоги до якості номера.

"Хочеться кращу картинку, кращий звук, хочеться вразити номером", — зазначила вона.

Jerry Heil розповіла, що звернулася до відомого режисера з Франції, з яким давно мріяла співпрацювати. За її словами, режисер уже залучений до роботи над номером для національного відбору, що також потребує інвестицій.

Артистка додала, що не боїться можливого програшу на національному відборі й насамперед хоче, щоб перемогла найкраща пісня. Водночас вона наголосила, що робить усе можливе, аби саме її номер став успішним.

