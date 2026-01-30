Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 — перелік

Макет сцени нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

У лютому відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026. Зокрема, до складу журі увійшли переможниця пісенного конкурсу в 2004 році Руслана та співачка ZLATA OGNEVICH.

Про це повідомляє "Суспільне" в Instagram у пʼятницю, 30 січня.

Склад журі на Нацвідбір на Євробачення-2026

Цього року оцінювати виступи учасників будуть:

Руслана — переможниця Євробачення-2004;

Руслана. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

ZLATA OGNEVICH — співачка та сонграйтерка;

ZLATA OGNEVICH. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Євген Філатов — український композитор і співак;

Євген Філатов. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM";

Віталій Дроздов. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.

Костянтин Томільченко. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

