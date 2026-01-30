Відео
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення — перелік

Дата публікації: 30 січня 2026 12:26
Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 — перелік
Макет сцени нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

У лютому відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026. Зокрема, до складу журі увійшли переможниця пісенного конкурсу в 2004 році Руслана та співачка ZLATA OGNEVICH.

Про це повідомляє "Суспільне" в Instagram у пʼятницю, 30 січня.

Читайте також:

Склад журі на Нацвідбір на Євробачення-2026

Цього року оцінювати виступи учасників будуть:

  • Руслана — переможниця Євробачення-2004;
Співачка Руслана
Руслана. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • ZLATA OGNEVICH — співачка та сонграйтерка;
Злата Огневич
ZLATA OGNEVICH. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • Євген Філатов — український композитор і співак;
Євген Філатов
Євген Філатов. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM";
Віталій Дроздов
Віталій Дроздов. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.
Костянтин Томільченко
Костянтин Томільченко. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, букмекери оцінили учасників Нацвідбору на Євробачення-2026 та назвали ім'я ймовірного переможця.

А один з учасників Андрій Хайат (KHAYAT) відповів, чи погодиться виступати від іншої країни.

Євробачення Україна пісні конкурс Нацвідбір Євробачення
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
