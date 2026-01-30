Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 — перелік

Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення — перелік
Дата публікації: 30 січня 2026 12:26
Макет сцени нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"
У лютому відбудеться Національний відбір на Євробачення-2026. Зокрема, до складу журі увійшли переможниця пісенного конкурсу в 2004 році Руслана та співачка ZLATA OGNEVICH.
Про це повідомляє "Суспільне" в Instagram у пʼятницю, 30 січня.
Склад журі на Нацвідбір на Євробачення-2026
Цього року оцінювати виступи учасників будуть:
- Руслана — переможниця Євробачення-2004;
- ZLATA OGNEVICH — співачка та сонграйтерка;
- Євген Філатов — український композитор і співак;
- Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM";
- Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.
