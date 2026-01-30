Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026 — список

Макет сцены нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

В феврале состоится Национальный отбор на Евровидение-2026. В частности, в состав жюри вошли победительница песенного конкурса в 2004 году Руслана и певица ZLATA OGNEVICH.

Об этом сообщает "Суспільне" в Instagram в пятницу, 30 января.

Реклама

Читайте также:

Состав жюри на Нацотбор на Евровидение-2026

В этом году оценивать выступления участников будут:

Руслана — победительница Евровидения-2004;

Руслана. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

ZLATA OGNEVICH — певица и сонграйтерка;

ZLATA OGNEVICH. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Евгений Филатов — украинский композитор и певец;

Евгений Филатов. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM";

Виталий Дроздов Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

Константин Томильченко. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, букмекеры оценили участников Нацотбора на Евровидение-2026 и назвали имя вероятного победителя.

А один из участников Андрей Хайат (KHAYAT) ответил, согласится ли выступать от другой страны.