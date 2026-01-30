Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026 — список

Объявлен состав жюри Нацотбора на Евровидение — перечень
Дата публикации 30 января 2026 12:26
Макет сцены нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"
В феврале состоится Национальный отбор на Евровидение-2026. В частности, в состав жюри вошли победительница песенного конкурса в 2004 году Руслана и певица ZLATA OGNEVICH.
Об этом сообщает "Суспільне" в Instagram в пятницу, 30 января.
Состав жюри на Нацотбор на Евровидение-2026
В этом году оценивать выступления участников будут:
- Руслана — победительница Евровидения-2004;
- ZLATA OGNEVICH — певица и сонграйтерка;
- Евгений Филатов — украинский композитор и певец;
- Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM";
- Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.
