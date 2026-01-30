Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Объявлен состав жюри Нацотбора на Евровидение — перечень

Объявлен состав жюри Нацотбора на Евровидение — перечень

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:26
Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026 — список
Макет сцены нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

В феврале состоится Национальный отбор на Евровидение-2026. В частности, в состав жюри вошли победительница песенного конкурса в 2004 году Руслана и певица ZLATA OGNEVICH.

Об этом сообщает "Суспільне" в Instagram в пятницу, 30 января.

Реклама
Читайте также:

Состав жюри на Нацотбор на Евровидение-2026

В этом году оценивать выступления участников будут:

  • Руслана — победительница Евровидения-2004;
Співачка Руслана
Руслана. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • ZLATA OGNEVICH — певица и сонграйтерка;
Злата Огневич
ZLATA OGNEVICH. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • Евгений Филатов — украинский композитор и певец;
Євген Філатов
Евгений Филатов. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM";
Віталій Дроздов
Виталий Дроздов Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
  • Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.
Костянтин Томільченко
Константин Томильченко. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision
null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, букмекеры оценили участников Нацотбора на Евровидение-2026 и назвали имя вероятного победителя.

А один из участников Андрей Хайат (KHAYAT) ответил, согласится ли выступать от другой страны.

Евровидение Украина песни конкурс Нацотбор Евровидения
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации