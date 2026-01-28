KHAYAT после выхода в финал Нацотбора очертил свою позицию

KHAYAT ответил, будет ли представлять чужую страну на Евровидении
Певец Андрей Хайат, более известный под сценическим псевдонимом KHAYAT, который по результатам зрительского голосования получил право стать 10-м финалистом Нацотбора на "Евровидение-2026", ответил, согласится ли выступать от другой страны. Он объяснил, почему не рассматривает для себя участия в конкурсе от чужих стран.
Об этом артист сказал в комментарии РБК-Украина.
KHAYAT высказался почему не станет выступать от других стран
По словам исполнителя, для него принципиально оставаться связанным со страной и тем, чем она живет сейчас. Он объяснил свою позицию: "Потому что я украинец, я живу здесь".
KHAYAT также подчеркнул, что не ставит себе цель попасть на конкурс любыми методами и не считает это какой-то сверхважной целью в жизни. и не воспринимает участие как самоцель.
"Для меня важно транслировать реалии жизни, какая у нас она есть, какой бы она ни была. У меня нет мечты о самом "Евровидении", любой ценой", — заявил он.
Исполнитель подчеркнул, что смысл международного конкурса для артиста появляется тогда, когда он представляет собственную среду, собственный бэкграунд и личную историю. Он добавил, что видит свою роль не только в выступлении на сцене, а в том, чтобы принести содержательную ценность.
KHAYAT вошел в десятку финалистов Национального отбора на "Евровидение-2026" после голосования, в котором получил 91 758 голосов — это 32,41% от общего количества.
Напомним, Украина постоянно участвует в Евровидении с 2003 года. Впрочем, были и случаи, когда наша страна бойкотировала этот конкурс.
