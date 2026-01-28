Видео
Україна
KHAYAT ответил, будет ли представлять чужую страну на Евровидении

KHAYAT ответил, будет ли представлять чужую страну на Евровидении

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 10:05
KHAYAT после выхода в финал Нацотбора очертил свою позицию
Певец KHAYAT. Фото: Instagram

Певец Андрей Хайат, более известный под сценическим псевдонимом KHAYAT, который по результатам зрительского голосования получил право стать 10-м финалистом Нацотбора на "Евровидение-2026", ответил, согласится ли выступать от другой страны. Он объяснил, почему не рассматривает для себя участия в конкурсе от чужих стран.

Об этом артист сказал в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

KHAYAT высказался почему не станет выступать от других стран

По словам исполнителя, для него принципиально оставаться связанным со страной и тем, чем она живет сейчас. Он объяснил свою позицию: "Потому что я украинец, я живу здесь".

KHAYAT также подчеркнул, что не ставит себе цель попасть на конкурс любыми методами и не считает это какой-то сверхважной целью в жизни. и не воспринимает участие как самоцель.

"Для меня важно транслировать реалии жизни, какая у нас она есть, какой бы она ни была. У меня нет мечты о самом "Евровидении", любой ценой", — заявил он.

Исполнитель подчеркнул, что смысл международного конкурса для артиста появляется тогда, когда он представляет собственную среду, собственный бэкграунд и личную историю. Он добавил, что видит свою роль не только в выступлении на сцене, а в том, чтобы принести содержательную ценность.

KHAYAT вошел в десятку финалистов Национального отбора на "Евровидение-2026" после голосования, в котором получил 91 758 голосов — это 32,41% от общего количества.

Напомним, Украина постоянно участвует в Евровидении с 2003 года. Впрочем, были и случаи, когда наша страна бойкотировала этот конкурс.

Также читайте интересный факт, как назначат победу на Евровидении, если страны наберут одинаковое количество голосов в конце конкурса.

Евровидение певец KHAYAT Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
