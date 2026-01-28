Відео
Відео

Головна Євробачення KHAYAT відповів, чи буде представляти чужу країну на Євробаченні

KHAYAT відповів, чи буде представляти чужу країну на Євробаченні

Дата публікації: 28 січня 2026 10:05
KHAYAT після виходу у фінал Нацвідбору окреслив свою позицію
Співак KHAYAT. Фото: Instagram

Співак Андрій Хайат, більш відомий під сценічним псевдонімом KHAYAT, який за результатами глядацького голосування отримав право стати 10-м фіналістом Нацвідбору на "Євробачення-2026", відповів, чи погодиться виступати від іншої країни. Він пояснив, чому не розглядає для себе участі в конкурсі від чужих країн.

Про це артист сказав у коментарі РБК-Україна.

KHAYAT висловився чому не стане виступати від інших країн

За словами виконавця, для нього принципово залишатися пов'язаним із країною та тим, чим вона живе зараз. Він пояснив свою позицію: "Тому що я українець, я живу тут".

KHAYAT також підкреслив, що не ставить собі за мету потрапити на конкурс будь-якими методами і не вважає це якоюсь надважливою ціллю в житті.  і не сприймає участь як самоціль. 

"Для мене важливо транслювати реалії життя, яке в нас воно є, яким би воно не було. В мене нема мрії про саме "Євробачення", будь-якою ціною", - заявив він.

Виконавець наголосив, що сенс міжнародного конкурсу для артиста з'являється тоді, коли він представляє власне середовище, власний бекграунд і особисту історію. Він додав, що бачить свою роль не лише у виступі на сцені, а в тому, щоб принести змістовну цінність.

KHAYAT увійшов до десятки фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2026" після голосування, у якому отримав 91 758 голосів — це 32,41% від загальної кількості.

Нагадаємо, Україна постійно бере участь у Євробаченні з 2003 року. Втім, були й випадки, коли наша країна бойкотувала цей конкурс.

Також читайте цікавий факт, як призначать перемогу на Євробаченні, якщо країни наберуть однакову кількість голосів наприкінці конкурсу. 

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
