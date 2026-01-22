Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Нічия на Євробаченні — чи може тоді бути два переможці

Нічия на Євробаченні — чи може тоді бути два переможці

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 19:05
Нічия на Євробаченні — як у такому випадку визначають переможця
Учасники Євробачення. Фото: facebook/Eurovision Song Contest

Конкурс Євробачення вперше відбувся у 1956 році. Відтоді змінилося чимало його правил, зокрема, й щодо оцінювання. Організатори упорядкували деякі норми, аби уникнути плутанини, адже було кілька випадків, коли учасники набирали однакову кількість балів.

Новини.LIVE розповідають про те, як присуджують перемогу в такому випадку та чи може бути одразу два чемпіони на конкурсі.

Реклама
Читайте також:

Що буде, якщо на Євробаченні нічия

Переможця Євробачення обирають за балами професійного журі та глядачів. При цьому оцінувати свою країну не можна. Бали від журі та глядачів оголошуються окремо, а кращого співака за версією конкурсу визначають після додавання усіх балів. 

Інколи учасників Євробачення справді можуть оцінити однаково. Наприклад, у 1969 році була нічия між чотирма конкурсантами, а у 1991 році ідентичну суму балів набрали Швеція та Франція. Однак двох переможців на Євробаченні бути не може. Оскільки у Швеції виявилося більше 10-бальних оцінок, саме їй присудили перемогу. Зараз правило щодо нічиєї упорядкували по-іншому.

Якщо учасники набирають однакову кількість балів, переможцем стає та пісня, яка отримала бали від більшої кількості країн. До речі, якби таке правило діяло у 1991 році, то тріумф дістався б Франції, оскільки за неї проголосували 18 країн, а за Швецію — 17.

У випадку якщо навіть після цього, нічия все одно залишається, то перемагає конкурсант, який виступив раніше. При цьому, якщо раніше виступила країна-організаторка, то переможцем оголошується пісня, що була виконана пізніше. Таке правило діє з 2008 року та застосовується до рівних балів за всі місця як у півфіналі, так і у фіналі.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 цікавих фактів, що стосуються Євробачення. Вони точно здивують вас.

Також ми розповідали про те, які країни найчастіше перемагали на Євробаченні. Це рекордсмени за кількістю тріумфів на конкурсі.

Євробачення музика цікаві факти конкурс перемога
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації