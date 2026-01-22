Нічия на Євробаченні — як у такому випадку визначають переможця

Нічия на Євробаченні — чи може тоді бути два переможці
Конкурс Євробачення вперше відбувся у 1956 році. Відтоді змінилося чимало його правил, зокрема, й щодо оцінювання. Організатори упорядкували деякі норми, аби уникнути плутанини, адже було кілька випадків, коли учасники набирали однакову кількість балів.
Новини.LIVE розповідають про те, як присуджують перемогу в такому випадку та чи може бути одразу два чемпіони на конкурсі.
Що буде, якщо на Євробаченні нічия
Переможця Євробачення обирають за балами професійного журі та глядачів. При цьому оцінувати свою країну не можна. Бали від журі та глядачів оголошуються окремо, а кращого співака за версією конкурсу визначають після додавання усіх балів.
Інколи учасників Євробачення справді можуть оцінити однаково. Наприклад, у 1969 році була нічия між чотирма конкурсантами, а у 1991 році ідентичну суму балів набрали Швеція та Франція. Однак двох переможців на Євробаченні бути не може. Оскільки у Швеції виявилося більше 10-бальних оцінок, саме їй присудили перемогу. Зараз правило щодо нічиєї упорядкували по-іншому.
Якщо учасники набирають однакову кількість балів, переможцем стає та пісня, яка отримала бали від більшої кількості країн. До речі, якби таке правило діяло у 1991 році, то тріумф дістався б Франції, оскільки за неї проголосували 18 країн, а за Швецію — 17.
У випадку якщо навіть після цього, нічия все одно залишається, то перемагає конкурсант, який виступив раніше. При цьому, якщо раніше виступила країна-організаторка, то переможцем оголошується пісня, що була виконана пізніше. Таке правило діє з 2008 року та застосовується до рівних балів за всі місця як у півфіналі, так і у фіналі.
