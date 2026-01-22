Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Ничья на Евровидении — может ли тогда быть два победителя

Ничья на Евровидении — может ли тогда быть два победителя

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 19:05
Ничья на Евровидении — как в таком случае определяют победителя
Участники Евровидения. Фото: facebook/Eurovision Song Contest

Конкурс Евровидение впервые состоялся в 1956 году. С тех пор изменилось немало его правил, в том числе и по оценке. Организаторы упорядочили некоторые нормы, чтобы избежать путаницы, ведь было несколько случаев, когда участники набирали одинаковое количество баллов.

Новини.LIVE рассказывают о том, как присуждают победу в таком случае и может ли быть сразу два чемпиона на конкурсе.

Реклама
Читайте также:

Что будет, если на Евровидении ничья

Победителя Евровидения выбирают по баллам профессионального жюри и зрителей. При этом оценивать свою страну нельзя. Баллы от жюри и зрителей объявляются отдельно, а лучшего певца по версии конкурса определяют после сложения всех баллов.

Иногда участников Евровидения действительно могут оценить одинаково. Например, в 1969 году была ничья между четырьмя конкурсантами, а в 1991 году идентичную сумму баллов набрали Швеция и Франция. Однако двух победителей на Евровидении быть не может. Поскольку у Швеции оказалось больше 10-балльных оценок, именно ей присудили победу. Сейчас правило относительно ничьей упорядочили по-другому.

Если участники набирают одинаковое количество баллов, победителем становится та песня, которая получила баллы от большего количества стран. Кстати, если бы такое правило действовало в 1991 году, то триумф достался бы Франции, поскольку за нее проголосовали 18 стран, а за Швецию — 17.

В случае если даже после этого, ничья все равно остается, то побеждает конкурсант, который выступил раньше. При этом, если раньше выступила страна-организатор, то победителем объявляется песня, которая была исполнена позже. Такое правило действует с 2008 года и применяется к равным баллам за все места как в полуфинале, так и в финале.

Напомним, ранее мы писали о 5 интересных фактах, касающихся Евровидения. Они точно удивят вас.

Также мы рассказывали о том, какие страны чаще всего побеждали на Евровидении. Это рекордсмены по количеству триумфов на конкурсе.

Евровидение музыка интересные факты конкурс победа
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации