Ничья на Евровидении — как в таком случае определяют победителя

Участники Евровидения. Фото: facebook/Eurovision Song Contest

Конкурс Евровидение впервые состоялся в 1956 году. С тех пор изменилось немало его правил, в том числе и по оценке. Организаторы упорядочили некоторые нормы, чтобы избежать путаницы, ведь было несколько случаев, когда участники набирали одинаковое количество баллов.

Новини.LIVE рассказывают о том, как присуждают победу в таком случае и может ли быть сразу два чемпиона на конкурсе.

Реклама

Читайте также:

Что будет, если на Евровидении ничья

Победителя Евровидения выбирают по баллам профессионального жюри и зрителей. При этом оценивать свою страну нельзя. Баллы от жюри и зрителей объявляются отдельно, а лучшего певца по версии конкурса определяют после сложения всех баллов.

Иногда участников Евровидения действительно могут оценить одинаково. Например, в 1969 году была ничья между четырьмя конкурсантами, а в 1991 году идентичную сумму баллов набрали Швеция и Франция. Однако двух победителей на Евровидении быть не может. Поскольку у Швеции оказалось больше 10-балльных оценок, именно ей присудили победу. Сейчас правило относительно ничьей упорядочили по-другому.

Если участники набирают одинаковое количество баллов, победителем становится та песня, которая получила баллы от большего количества стран. Кстати, если бы такое правило действовало в 1991 году, то триумф достался бы Франции, поскольку за нее проголосовали 18 стран, а за Швецию — 17.

В случае если даже после этого, ничья все равно остается, то побеждает конкурсант, который выступил раньше. При этом, если раньше выступила страна-организатор, то победителем объявляется песня, которая была исполнена позже. Такое правило действует с 2008 года и применяется к равным баллам за все места как в полуфинале, так и в финале.

Напомним, ранее мы писали о 5 интересных фактах, касающихся Евровидения. Они точно удивят вас.

Также мы рассказывали о том, какие страны чаще всего побеждали на Евровидении. Это рекордсмены по количеству триумфов на конкурсе.