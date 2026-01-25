Чому та коли Україна бойкотувала Євробачення — двічі в історії конкурсу

Кубок Євробачення. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Україна вперше взяла участь у Євробаченні у 2003 році. Відтоді наша держава була однією з постійних учасниць шоу. Хоча й траплялося таке, коли Україна бойкотувала конкурс.

Новини.LIVE розповідають, коли це було та з яких причин.

Реклама

Читайте також:

Чому Україна не поїхала на Євробачення у 2015 році

Вперше Україна відмовилася від участі у Євробаченні-2015. Причиною стала складна ситуація в країні. У східній частині України почалися військові дії, Крим опинився під окупацією. На тлі цього Національна телекомпанія України у домовленості з Європейською мовною спілкою, прийняла рішення відмовитися від участі в пісенному конкурсі.

Основною причиною назвали відсутність коштів на підготовку до Євробачення. Вже наступного року на конкурс поїхала Джамала. Вона принесла Україні заслужену перемогу з піснею "1944".

Скандал та відмова від Євробачення у 2019 році

Вдруге Україна не взяла участь у пісенному конкурсі у 2019 році. Тоді на Нацвідборі перемогла співачка Maruv з треком "Siren Song". Артистці дали два дні на ознайомлення з контрактом, який має підписати представник України, однак вона відмовилася від цього.

Суспільне одразу ж звернулося до гуртів Freedom Jazz та KAZKA. Вони посіли друге та третє місця на Національному відборі, але артисти не пристали на таку пропозицію. Зрештою у лютому Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила про скасування своєї заявки на участь у Євробаченні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євробачення їде у перший в історії конкурсу тур. Вже відомі міста та дати, коли відбудуться виступи.

Також ми розповідали про те, яка країна частіше за все приймала у себе Євробачення. Це абсолютний рекордсмен за кількістю проведених шоу.