Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Євробачення — коли та чому Україна бойкотувала конкурс

Євробачення — коли та чому Україна бойкотувала конкурс

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 19:05
Чому та коли Україна бойкотувала Євробачення — двічі в історії конкурсу
Кубок Євробачення. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Україна вперше взяла участь у Євробаченні у 2003 році. Відтоді наша держава була однією з постійних учасниць шоу. Хоча й траплялося таке, коли Україна бойкотувала конкурс.

Новини.LIVE розповідають, коли це було та з яких причин.

Реклама
Читайте також:

Чому Україна не поїхала на Євробачення у 2015 році

Вперше Україна відмовилася від участі у Євробаченні-2015. Причиною стала складна ситуація в країні. У східній частині України почалися військові дії, Крим опинився під окупацією. На тлі цього Національна телекомпанія України у домовленості з Європейською мовною спілкою, прийняла рішення відмовитися від участі в пісенному конкурсі.

Основною причиною назвали відсутність коштів на підготовку до Євробачення. Вже наступного року на конкурс поїхала Джамала. Вона принесла Україні заслужену перемогу з піснею "1944".

Скандал та відмова від Євробачення у 2019 році

Вдруге Україна не взяла участь у пісенному конкурсі у 2019 році. Тоді на Нацвідборі перемогла співачка Maruv з треком "Siren Song". Артистці дали два дні на ознайомлення з контрактом, який має підписати представник України, однак вона відмовилася від цього.

Суспільне одразу ж звернулося до гуртів Freedom Jazz та KAZKA. Вони посіли друге та третє місця на Національному відборі, але артисти не пристали на таку пропозицію. Зрештою у лютому Національна суспільна телерадіокомпанія України повідомила про скасування своєї заявки на участь у Євробаченні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Євробачення їде у перший в історії конкурсу тур. Вже відомі міста та дати, коли відбудуться виступи.

Також ми розповідали про те, яка країна частіше за все приймала у себе Євробачення. Це абсолютний рекордсмен за кількістю проведених шоу.

Євробачення музика Україна цікаві факти конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації