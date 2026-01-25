Почему и когда Украина бойкотировала Евровидение — дважды в истории конкурса

Кубок Евровидения. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Украина впервые приняла участие в Евровидении в 2003 году. С тех пор наше государство было одной из постоянных участниц шоу. Хотя и случалось такое, когда Украина бойкотировала конкурс.

Новини.LIVE рассказывают, когда это было и по каким причинам.

Почему Украина не поехала на Евровидение в 2015 году

Впервые Украина отказалась от участия в Евровидении-2015. Причиной стала сложная ситуация в стране. В восточной части Украины начались военные действия, Крым оказался под оккупацией. На фоне этого Национальная телекомпания Украины в договоренности с Европейским вещательным союзом, приняла решение отказаться от участия в песенном конкурсе.

Основной причиной назвали отсутствие средств на подготовку к Евровидению. Уже в следующем году на конкурс поехала Джамала. Она принесла Украине заслуженную победу с песней "1944".

Скандал и отказ от Евровидения в 2019 году

Второй раз Украина не приняла участие в песенном конкурсе в 2019 году. Тогда на Нацотборе победила певица Maruv с треком "Siren Song". Артистке дали два дня на ознакомление с контрактом, который должен подписать представитель Украины, однако она отказалась от этого.

Общественное сразу же обратилось к группам Freedom Jazz и KAZKA. Они заняли второе и третье места на Национальном отборе, но артисты не приняли такое предложение. В итоге в феврале Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила об отмене своей заявки на участие в Евровидении.

