Главная Евровидение Известны даты первого тура Евровидения — когда и в каких городах

Известны даты первого тура Евровидения — когда и в каких городах

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 11:53
Евровидение впервые отправится в тур — когда и где состоятся концерты
Участники группы Ziferblat, которые принимали участие в Евровидении-2025. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Впервые музыкальный конкурс Евровидение отправится в тур. Уже этим летом концерты состоятся в 10 городах Европы. Выступления организуют по случаю 70-го юбилея конкурса.

Об этом сообщили на сайте Eurovision Song Contest в четверг, 15 января.

Читайте также:

Где и когда пройдет тур Евровидения

В мае в Вене состоится 70-й конкурс Евровидения. Однако это не единственная возможность насладиться выступлениями участников. Песенные соревнования впервые в истории отправятся в турне по десяти городам. Организаторы обнародовали даты:

  • 15 июня — Лондон, Великобритания — O2 Arena;
  • 17 июня — Гамбург, Германия — Barclays Arena;
  • 19 июня — Милан, Италия — Arena Milano;
  • 20 июня — Цюрих, Швейцария — Hallenstadion;
  • 22 июня — Антверпен, Бельгия — AFAS Dome;
  • 23 июня — Кельн, Германия — Lanxess Arena;
  • 25 июня — Копенгаген, Дания — Royal Arena;
  • 27 июня — Амстердам, Нидерланды — Ziggo Dome;
  • 29 июня — Париж, Франция — Accor Arena;
  • 2 июля — Стокгольм, Швеция — Avicii Arena.
Де і коли пройде тур Євробачення
Расписание тура Евровидения. Фото: instagram/eurovision

Перечень артистов, которые будут выступать в каждом из городов обнародуют позже. Известно, что на концертах фанаты смогут увидеть не только своих любимых звезд конкурса, но и артистов, которые будут соревноваться в гранд-финале Евровидения-2026.

Певцы исполнят любимые песни фанатов, которые прозвучали за всю историю конкурса. Также готовят специальные кавер-версии, которые по-новому представят известные композиции. Чтобы приобрести билеты, поклонникам Евровидения, которые хотят попасть на концерты артистов, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Eurovision.

Напомним, ранее мы писали о том, в каком полуфинале Евровидения-2026 выступит Украина. Результаты обнародовали во время жеребьевки.

Также мы рассказывали о том, кто может победить на Евровидении в 2026 году. Фанаты уже делают ставки.

Евровидение концерт музыка тур конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
