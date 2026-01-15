Евровидение впервые отправится в тур — когда и где состоятся концерты

Известны даты первого тура Евровидения — когда и в каких городах
Впервые музыкальный конкурс Евровидение отправится в тур. Уже этим летом концерты состоятся в 10 городах Европы. Выступления организуют по случаю 70-го юбилея конкурса.
Об этом сообщили на сайте Eurovision Song Contest в четверг, 15 января.
Где и когда пройдет тур Евровидения
В мае в Вене состоится 70-й конкурс Евровидения. Однако это не единственная возможность насладиться выступлениями участников. Песенные соревнования впервые в истории отправятся в турне по десяти городам. Организаторы обнародовали даты:
- 15 июня — Лондон, Великобритания — O2 Arena;
- 17 июня — Гамбург, Германия — Barclays Arena;
- 19 июня — Милан, Италия — Arena Milano;
- 20 июня — Цюрих, Швейцария — Hallenstadion;
- 22 июня — Антверпен, Бельгия — AFAS Dome;
- 23 июня — Кельн, Германия — Lanxess Arena;
- 25 июня — Копенгаген, Дания — Royal Arena;
- 27 июня — Амстердам, Нидерланды — Ziggo Dome;
- 29 июня — Париж, Франция — Accor Arena;
- 2 июля — Стокгольм, Швеция — Avicii Arena.
Перечень артистов, которые будут выступать в каждом из городов обнародуют позже. Известно, что на концертах фанаты смогут увидеть не только своих любимых звезд конкурса, но и артистов, которые будут соревноваться в гранд-финале Евровидения-2026.
Певцы исполнят любимые песни фанатов, которые прозвучали за всю историю конкурса. Также готовят специальные кавер-версии, которые по-новому представят известные композиции. Чтобы приобрести билеты, поклонникам Евровидения, которые хотят попасть на концерты артистов, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте Eurovision.
