Євробачення вперше вирушить у тур — коли і де відбудуться концерти

Стали відомі дати першого туру Євробачення — коли і в яких містах
Вперше музичний конкурс Євробачення вирушить у тур. Вже цього літа концерти відбудуться у 10 містах Європи. Виступи організовують з нагоди 70-го ювілею конкурсу.
Про це повідомили на сайті Eurovision Song Contest у четвер, 15 січня.
Де і коли пройде тур Євробачення
У травні у Відні відбудеться 70-й конкурс Євробачення. Однак це не єдина можливість насолодитися виступами учасників. Пісенні змагання вперше в історії вирушать у турне десятьма містами. Організатори оприлюднили дати:
- 15 червня — Лондон, Велика Британія — O2 Arena;
- 17 червня — Гамбург, Німеччина — Barclays Arena;
- 19 червня — Мілан, Італія — Arena Milano;
- 20 червня — Цюрих, Швейцарія — Hallenstadion;
- 22 червня — Антверпен, Бельгія — AFAS Dome;
- 23 червня — Кельн, Німеччина — Lanxess Arena;
- 25 червня — Копенгаген, Данія — Royal Arena;
- 27 червня — Амстердам, Нідерланди — Ziggo Dome;
- 29 червня — Париж, Франція — Accor Arena;
- 2 липня — Стокгольм, Швеція — Avicii Arena.
Перелік артистів, які виступатимуть у кожному з міст оприлюднять згодом. Наразі відомо, що на концертах фанати зможуть побачити не лише своїх улюблених зірок конкурсу, а й артистів, які змагатимуться у гранд-фіналі Євробачення-2026.
Співаки виконають улюблені пісні фанатів, які пролунали за всю історію конкурсу. Також готують спеціальні кавер-версії, які по-новому представлять відомі композиції. Аби придбати квитки, шанувальникам Євробачення, які хочуть потрапити на концерти артистів, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Eurovision.
