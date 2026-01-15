Євробачення вперше вирушить у тур — коли і де відбудуться концерти

Учасники гурту Ziferblat, які брали участь у Євробаченні-2025. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Вперше музичний конкурс Євробачення вирушить у тур. Вже цього літа концерти відбудуться у 10 містах Європи. Виступи організовують з нагоди 70-го ювілею конкурсу.

Про це повідомили на сайті Eurovision Song Contest у четвер, 15 січня.

Реклама

Читайте також:

Де і коли пройде тур Євробачення

У травні у Відні відбудеться 70-й конкурс Євробачення. Однак це не єдина можливість насолодитися виступами учасників. Пісенні змагання вперше в історії вирушать у турне десятьма містами. Організатори оприлюднили дати:

15 червня — Лондон, Велика Британія — O2 Arena;

17 червня — Гамбург, Німеччина — Barclays Arena;

19 червня — Мілан, Італія — Arena Milano;

20 червня — Цюрих, Швейцарія — Hallenstadion;

22 червня — Антверпен, Бельгія — AFAS Dome;

23 червня — Кельн, Німеччина — Lanxess Arena;

25 червня — Копенгаген, Данія — Royal Arena;

27 червня — Амстердам, Нідерланди — Ziggo Dome;

29 червня — Париж, Франція — Accor Arena;

2 липня — Стокгольм, Швеція — Avicii Arena.

Розклад туру Євробачення. Фото: instagram/eurovision

Перелік артистів, які виступатимуть у кожному з міст оприлюднять згодом. Наразі відомо, що на концертах фанати зможуть побачити не лише своїх улюблених зірок конкурсу, а й артистів, які змагатимуться у гранд-фіналі Євробачення-2026.

Співаки виконають улюблені пісні фанатів, які пролунали за всю історію конкурсу. Також готують спеціальні кавер-версії, які по-новому представлять відомі композиції. Аби придбати квитки, шанувальникам Євробачення, які хочуть потрапити на концерти артистів, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Eurovision.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у якому півфіналі Євробачення-2026 виступить Україна. Результати оприлюднили під час жеребкування.

Також ми розповідали про те, хто може перемогти на Євробаченні у 2026 році. Фанати вже роблять ставки.