Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Стали відомі дати першого туру Євробачення — коли і в яких містах

Стали відомі дати першого туру Євробачення — коли і в яких містах

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 11:53
Євробачення вперше вирушить у тур — коли і де відбудуться концерти
Учасники гурту Ziferblat, які брали участь у Євробаченні-2025. Фото: facebook/EurovisionSongContest

Вперше музичний конкурс Євробачення вирушить у тур. Вже цього літа концерти відбудуться у 10 містах Європи. Виступи організовують з нагоди 70-го ювілею конкурсу.

Про це повідомили на сайті Eurovision Song Contest у четвер, 15 січня.

Реклама
Читайте також:

Де і коли пройде тур Євробачення

У травні у Відні відбудеться 70-й конкурс Євробачення. Однак це не єдина можливість насолодитися виступами учасників. Пісенні змагання вперше в історії вирушать у турне десятьма містами. Організатори оприлюднили дати:

  • 15 червня — Лондон, Велика Британія — O2 Arena;
  • 17 червня — Гамбург, Німеччина — Barclays Arena;
  • 19 червня — Мілан, Італія — Arena Milano;
  • 20 червня — Цюрих, Швейцарія — Hallenstadion;
  • 22 червня — Антверпен, Бельгія — AFAS Dome;
  • 23 червня — Кельн, Німеччина — Lanxess Arena;
  • 25 червня — Копенгаген, Данія — Royal Arena;
  • 27 червня — Амстердам, Нідерланди — Ziggo Dome;
  • 29 червня — Париж, Франція — Accor Arena;
  • 2 липня — Стокгольм, Швеція — Avicii Arena.
Де і коли пройде тур Євробачення
Розклад туру Євробачення. Фото: instagram/eurovision

Перелік артистів, які виступатимуть у кожному з міст оприлюднять згодом. Наразі відомо, що на концертах фанати зможуть побачити не лише своїх улюблених зірок конкурсу, а й артистів, які змагатимуться у гранд-фіналі Євробачення-2026.

Співаки виконають улюблені пісні фанатів, які пролунали за всю історію конкурсу. Також готують спеціальні кавер-версії, які по-новому представлять відомі композиції. Аби придбати квитки, шанувальникам Євробачення, які хочуть потрапити на концерти артистів, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Eurovision.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у якому півфіналі Євробачення-2026 виступить Україна. Результати оприлюднили під час жеребкування.

Також ми розповідали про те, хто може перемогти на Євробаченні у 2026 році. Фанати вже роблять ставки.

Євробачення концерт музика тур конкурс
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації