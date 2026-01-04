Євробачення-2026 — користувачі мережі назвали потенційних переможців

Сцена Євробачення-2026. Фото: Eurovisionworld

Конкурс Євробачення-2026 відбудеться у травні в австрійському місті Відень. Участь візьмуть 35 країн. Наразі відомо лише про учасників, які представлятимуть Кіпр, Албанію та Чорногорію. Інші держави ще мають визначити, хто поїде від них на міжнародний конкурс. Попри це користувачі мережі вже роблять прогнози щодо можливого переможця цьогорічного Євробачення.

Пост про це опублікували у Reddit.

Хто може перемогти на Євробаченні-2026 за оцінкою фанатів

Більшість фанів зійшлися на думці, що переможцем може стати представник Франції, Італії, Великої Британії чи Німеччини:

"Великобританія цього року обере альтернативний, більш роковий шлях, пісня знайде певну аудиторію, але все одно опиниться у верхній частині таблиці лідерів";

"Реалістично, що переможе Франція, але я хочу бути сміливим і сказати — Німеччина";

"Німеччина переможе. У нас буде щонайменше один артист, що повернеться на Нацвідбір з чудовою репутацією серед фанатів".

Деякі користувачі мережі також припустили, що перемогти можуть країни, які вже отримували кубок понад два рази. Дехто ж вважає, що лідером стане держава, яка досі не перемагала:

"Нова країна вперше переможе";

"Я б хотів, щоб країна, яка ніколи не перемагала, нарешті виграла шоу";

"Роблю прогноз, що вперше виграє якась нова країна. Дуже хочу це побачити!".

Багато хто також наголосив, що важко зробити прогноз, не знаючи нічого про пісні. Говорити про переможця можна буде після того, як усі країни заявлять про своїх представників.

Прогнози щодо України

Користувачі Reddit також зробили чимало прогнозів стосовно результату України на Євробаченні-2026. Деякі з них заявляють про стовідсоткову перемогу, а інші навпаки:

"Україна точно переможе";

"Україна, Італія та Швеція, як завжди, потраплять у топ 10, але лише Італія у топ 5";

"На мою думку, Італія, Україна та Швеція покажуть найгірші результати за деякий час";

"100% ймовірність, що переможе Швеція, Україна або Італія";

"Я думаю, що Італія, Швеція та Україна знову добре виступлять";

"Україна вперше не пройде (11-те місце в півфіналі)".

Чиї прогнози справдяться, стане відомо згодом. Вже 16 травня 2026 року у Відні відбудеться фінал конкурсу Євробачення.

