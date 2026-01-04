Евровидение-2026 — пользователи сети назвали потенциальных победителей

Сцена Евровидения-2026. Фото: Eurovisionworld

Конкурс Евровидение-2026 состоится в мае в австрийском городе Вена. Участие примут 35 стран. Сейчас известно только об участниках, которые будут представлять Кипр, Албанию и Черногорию. Другие государства еще должны определить, кто поедет от них на международный конкурс. Несмотря на это пользователи сети уже делают прогнозы относительно возможного победителя нынешнего Евровидения.

Пост об этом опубликовали в Reddit.

Реклама

Читайте также:

Кто может победить на Евровидении-2026 по оценке фанатов

Большинство фанов сошлись во мнении, что победителем может стать представитель Франции, Италии, Великобритании или Германии:

"Великобритания в этом году выберет альтернативный, более роковый путь, песня найдет определенную аудиторию, но все равно окажется в верхней части таблицы лидеров";

"Реалистично, что победит Франция, но я хочу быть смелым и сказать — Германия";

"Германия победит. У нас будет как минимум один артист, который вернется на Нацотбор с отличной репутацией среди фанатов".

Некоторые пользователи сети также предположили, что победить могут страны, которые уже получали кубок более двух раз. Некоторые же считают, что лидером станет государство, которое до сих пор не побеждало:

"Новая страна впервые победит";

"Я бы хотел, чтобы страна, которая никогда не побеждала, наконец выиграла шоу";

"Делаю прогноз, что впервые выиграет какая-то новая страна. Очень хочу это увидеть!".

Многие также отметили, что трудно сделать прогноз, не зная ничего о песнях. Говорить о победителе можно будет после того, как все страны заявят о своих представителях.

Прогнозы относительно Украины

Пользователи Reddit также сделали немало прогнозов относительно результата Украины на Евровидении-2026. Некоторые из них заявляют о стопроцентной победе, а другие наоборот:

"Украина точно победит";

"Украина, Италия и Швеция, как всегда, попадут в топ 10, но только Италия в топ 5";

"По моему мнению, Италия, Украина и Швеция покажут худшие результаты за некоторое время";

"100% вероятность, что победит Швеция, Украина или Италия";

"Я думаю, что Италия, Швеция и Украина снова хорошо выступят";

"Украина впервые не пройдет (11-е место в полуфинале)".

Чьи прогнозы оправдаются, станет известно позже. Уже 16 мая 2026 года в Вене состоится финал конкурса Евровидение.

Напомним, ранее мы писали о том, что Руслана Лыжичко отреагировала на бойкот Евровидения-2026. Это самый большой кризис в истории конкурса.

Также мы рассказывали о том, кто будет представлять Албанию и Черногорию на Евровидение-2026. Страны выбрали победителей Нацотборов.