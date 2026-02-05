Сколько стоило участие Jerry Heil и alyona alyona в Евровидении

Jerry Heil призналась, сколько стоило ее участие в Евровидении
Украинская певица Jerry Heil, которая уже представляла Украину на Евровидении в дуэте с Аленой Аленой в 2024 году, рассказала, что участие в Евровидении обошлось им примерно в 300 тысяч долларов, из которых каждая инвестировала около 150 тысяч. Артистка снова попробует себя в конкурсе и в этом году. Национальный отбор на Евровидение смотреть украинцы смогут уже 7 февраля.
Об этом Jerry Heil рассказала в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает Новини.LIVE.
Сколько стоит участие в Евровидении
Артистка отметила, что в ее случае большинство расходов на номер пришлось покрывать самостоятельно. По ее словам, "Суспільне мовлення" выделяет определенный бюджет, однако в случае сотрудничества с конкретными режиссерами и создания сложного номера финансирование часто ложится на плечи исполнителей.
"В нашем случае все финансировали практически мы", — сказала певица.
Говоря об участии в Евровидении вместе с alyona alyona, Jerry Heil сообщила, что вся поездка и подготовка к конкурсу обошлись примерно в 300 тысяч долларов.
Певица также подтвердила, что недавно снова инвестировала около 150 тысяч долларов и готова сделать это еще раз. Она объяснила, что со временем растут и требования к качеству номера.
"Хочется лучшую картинку, лучший звук, хочется поразить номером", — отметила она.
Jerry Heil рассказала, что обратилась к известному режиссеру из Франции, с которым давно мечтала сотрудничать. По ее словам, режиссер уже привлечен к работе над номером для национального отбора, что также требует инвестиций.
Артистка добавила, что не боится возможного проигрыша на национальном отборе и прежде всего хочет, чтобы победила лучшая песня. В то же время она подчеркнула, что делает все возможное, чтобы именно ее номер стал успешным.
