Сколько стоило участие Jerry Heil и alyona alyona в Евровидении

Jerry Heil. Фото: кадр из видео

Украинская певица Jerry Heil, которая уже представляла Украину на Евровидении в дуэте с Аленой Аленой в 2024 году, рассказала, что участие в Евровидении обошлось им примерно в 300 тысяч долларов, из которых каждая инвестировала около 150 тысяч. Артистка снова попробует себя в конкурсе и в этом году. Национальный отбор на Евровидение смотреть украинцы смогут уже 7 февраля.

Об этом Jerry Heil рассказала в интервью журналистке Рамине Эсхакзай, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит участие в Евровидении

Артистка отметила, что в ее случае большинство расходов на номер пришлось покрывать самостоятельно. По ее словам, "Суспільне мовлення" выделяет определенный бюджет, однако в случае сотрудничества с конкретными режиссерами и создания сложного номера финансирование часто ложится на плечи исполнителей.

"В нашем случае все финансировали практически мы", — сказала певица.

Говоря об участии в Евровидении вместе с alyona alyona, Jerry Heil сообщила, что вся поездка и подготовка к конкурсу обошлись примерно в 300 тысяч долларов.

Певица также подтвердила, что недавно снова инвестировала около 150 тысяч долларов и готова сделать это еще раз. Она объяснила, что со временем растут и требования к качеству номера.

"Хочется лучшую картинку, лучший звук, хочется поразить номером", — отметила она.

Jerry Heil рассказала, что обратилась к известному режиссеру из Франции, с которым давно мечтала сотрудничать. По ее словам, режиссер уже привлечен к работе над номером для национального отбора, что также требует инвестиций.

Артистка добавила, что не боится возможного проигрыша на национальном отборе и прежде всего хочет, чтобы победила лучшая песня. В то же время она подчеркнула, что делает все возможное, чтобы именно ее номер стал успешным.

Напомним, что мы сообщали, кто из украинских звезд выступит на сцене Нацотбора на Евровидение-2026.

Также стало известно о том, кто войдет в жюри Нацотбора-2026.