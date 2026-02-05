Стали известны интервал-акты финала Нацотбора-2026 — кто из звезд выйдет на сцену

Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

Уже 7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение. Профессиональное жюри и зрители выберут артиста, который представит Украину на конкурсе в Вене в мае 2026 года.

Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне" рассказывает о том, кто из украинских звезд выступит на сцене шоу.

Кто из звезд выступит в финале Нацотбора-2026

Смотреть Нацотбор на Евровидение-2026 стоит не только ради того, чтобы узнать имя победителя. Организаторы конкурса обещают, что выступления приглашенных гостей будут не менее яркими.

Ziferblat

Первым на сцене шоу выступит Ziferblat, который участвовал в Евровидении в прошлом году. Группа исполнит свою песню "Bird of Pray", которая станет частью парада финалистов.

Группа Ziferblat выступит на Нацотборе-2026. Фото: "Суспільне"

Представители Детского Евровидения

Нацотбор смотреть стоит и ради специального музыкального номера. Его поставит продюсер нацотбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова вместе с представителями Украины на конкурсе прошлых лет. На сцену выйдут Анастасия Димид, Артем Котенко и София Нерсесян. Организаторы обещают, что номер будет особенными благодаря музыкантам из Superhumans Center.

Светлана Тарабарова выступит с представителями Детского Евровидения. Фото: "Суспільне"

Zlata Ognevich и Tvorchi

Еще один номер, ради которого стоит смотреть Нацотбор на Евровидение-2026, представят Zlata Ognevich и Tvorchi. Они исполнят мешап из песен One Day и Bonfire.

Zlata Ognevich и Tvorchi выступят на Нацотборе. Фото: "Суспільне"

Джамала

Музыкальный продюсер Нацотбора-2026 и победительница Евровидения-2016 Джамала также выступит на сцене. Она исполнит песню "1944" в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио.

Джамала выступит на Нацотборе. Фото: "Суспільне"

Satoshi

На Нацотборе-2026 будет и особый гость. Нынешний представитель Молдовы на Евровидении Satoshi выступит на сцене с треком "Viva, Moldova!".

Satoshi выступит на Нацотборе. Фото: "Суспільне"

Песенный конкурс смотреть можно будет онлайн. Выступления будут транслироваться вживую на телевидении, в YouTube и на радио.

Напомним, ранее мы писали о том, где и когда смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026. Уже 7 февраля станет известно, кто представит Украину на сцене конкурса в Вене. Финалистами Национального отбора стали десять артистов.

Также мы рассказывали о том, кто войдет в жюри Нацотбора-2026. Объявлен судейский состав, который будет выбирать победителя.