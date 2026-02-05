Стали відомі інтервал-акти фіналу Нацвідбору-2026 — хто із зірок вийде на сцену

Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

Вже 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. Професійне журі та глядачі оберуть артиста, який представить Україну на конкурсі у Відні в травні 2026 року.

Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне" розповідає про те, хто з українських зірок виступить на сцені шоу.

Хто із зірок виступить у фіналі Нацвідбору-2026

Дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026 варто не тільки заради того, аби дізнатися ім'я переможця. Організатори конкурсу обіцяють, що виступи запрошених гостей будуть не менш яскравими.

Ziferblat

Першим на сцені шоу виступить Ziferblat, який брав участь у Євробаченні минулого року. Гурт виконає свою пісню "Bird of Pray", яка стане частиною параду фіналістів.

Гурт Ziferblat виступить на Нацвідборі-2026. Фото: "Суспільне"

Представники Дитячого Євробачення

Нацвідбір дивитися варто й заради спеціального музичного номера. Його поставить продюсерка нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова разом із представниками України на конкурсі минулих років. На сцену вийдуть Анастасія Димид, Артем Котенко та Софія Нерсесян. Організатори обіцяють, що номер буде особливими завдяки музикантам із Superhumans Center.

Світлана Тарабарова виступить з представниками Дитячого Євробачення. Фото: "Суспільне"

Zlata Ognevich і Tvorchi

Ще один номер, заради якого варто дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026, представлять Zlata Ognevich і Tvorchi. Вони виконають мешап із пісень One Day та Bonfire.

Zlata Ognevich і Tvorchi виступлять на Нацвідборі. Фото: "Суспільне"

Джамала

Музична продюсерка Нацвідбору-2026 та переможниця Євробачення-2016 Джамала також виступить на сцені. Вона виконає пісню "1944" у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо.

Джамала виступить на Нацвідборі. Фото: "Суспільне"

Satoshi

На Нацвідборі-2026 буде й особливий гість. Цьогорічний представник Молдови на Євробаченні Satoshi виступить на сцені з треком "Viva, Moldova!".

Satoshi виступить на Нацвідборі. Фото: "Суспільне"

Пісенний конкурс дивитися можна буде онлайн. Виступи транслюватимуться наживо на телебаченні, в YouTube й на радіо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де та коли дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. Вже 7 лютого стане відомо, хто представить Україну на сцені конкурсу у Відні. Фіналістами Національного відбору стали десять артистів.

Також ми розповідали про те, хто ввійде до журі Нацвідбору-2026. Оголошено суддівський склад, який обиратиме переможця.