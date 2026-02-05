Стали відомі інтервал-акти фіналу Нацвідбору-2026 — хто із зірок вийде на сцену

Хто виступить на Нацвідборі на Євробачення-2026 — список зірок
Вже 7 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення. Професійне журі та глядачі оберуть артиста, який представить Україну на конкурсі у Відні в травні 2026 року.
Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне" розповідає про те, хто з українських зірок виступить на сцені шоу.
Хто із зірок виступить у фіналі Нацвідбору-2026
Дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026 варто не тільки заради того, аби дізнатися ім'я переможця. Організатори конкурсу обіцяють, що виступи запрошених гостей будуть не менш яскравими.
Ziferblat
Першим на сцені шоу виступить Ziferblat, який брав участь у Євробаченні минулого року. Гурт виконає свою пісню "Bird of Pray", яка стане частиною параду фіналістів.
Представники Дитячого Євробачення
Нацвідбір дивитися варто й заради спеціального музичного номера. Його поставить продюсерка нацвідбору на Дитяче Євробачення Світлана Тарабарова разом із представниками України на конкурсі минулих років. На сцену вийдуть Анастасія Димид, Артем Котенко та Софія Нерсесян. Організатори обіцяють, що номер буде особливими завдяки музикантам із Superhumans Center.
Zlata Ognevich і Tvorchi
Ще один номер, заради якого варто дивитися Нацвідбір на Євробачення-2026, представлять Zlata Ognevich і Tvorchi. Вони виконають мешап із пісень One Day та Bonfire.
Джамала
Музична продюсерка Нацвідбору-2026 та переможниця Євробачення-2016 Джамала також виступить на сцені. Вона виконає пісню "1944" у супроводі Симфонічного оркестру Українського Радіо.
Satoshi
На Нацвідборі-2026 буде й особливий гість. Цьогорічний представник Молдови на Євробаченні Satoshi виступить на сцені з треком "Viva, Moldova!".
Пісенний конкурс дивитися можна буде онлайн. Виступи транслюватимуться наживо на телебаченні, в YouTube й на радіо.
