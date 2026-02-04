Відео
Головна Євробачення Хто поїде на Євробачення 2026 — де та коли дивитися фінал Нацвідбору

Хто поїде на Євробачення 2026 — де та коли дивитися фінал Нацвідбору

Дата публікації: 4 лютого 2026 12:47
Нацвідбір на Євробачення 2026 — онлайн трансляція конкурсу
Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Ілюстративне фото: Євробачення Україна/Facebook

Вже цієї суботи, 7 лютого, стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2026. Пісенний конкурс відбудеться 12-16 травня у столиці Австрії — Відні.

Де та коли дивитися онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення 2026 — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026
Афіша фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне мовлення

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

У суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. О 18:00 на глядачів очікує онлайн-трансляція передшоу. У ньому ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів.

Передшоу покаже не лише як готуються фіналісти, а чому Нацвідбір має глибший сенс для України сьогодні.

Після цього о 19:00 розпочнеться онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026, ведучими якого стали українська телеведуча Леся Нікітюк та незмінний ведучий Тимур Мірошниченко.

Дивитися онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 можна на всіх доступних майданчиках — на телебаченні, в YouTube та слухати на радіо.

Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

В Україні онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 можна буде подивитися на наступних майданчиках:

  • на телеканалі "Суспільне Культура";
  • на ютуб-каналі "Євробачення Україна";
  • на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні";
  • слухати на "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;
  • дивитися англійською мовою на ютуб-каналі "Євробачення Україна", коментуватимуть Юрій Мазур та Наталія Сліпенко;
  • у застосунку "Дія".
Нацвідбір Євробачення-2026 фінал
Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне мовлення

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору визначило жеребкування:

  • Valeriya Force — Open Our Hearts;
  • Molodi — legends;
  • Monokate — "ТYТ";
  • The Elliens — Crawling Whispers;
  • LAUD — Lightkeeper;
  • LELÉKA — Ridnym;
  • Mr. Vel — Do or Done;
  • KHAYAT — "Герци";
  • Jerry Heil — Catharticus (Prayer);
  • "ЩукаРиба" — "Моя земля".

Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Цьогоріч до журі Нацвідбору на Євробачення увійшли:

  • переможниця Євробачення-2004 Руслана;
  • співачка, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH;
  • український композитор і співак Євген Філатов;
  • генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;
  • режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Раніше ми інформували, що напередодні фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 букмекери оприлюднили свої прогнози та назвали фаворита, який має найбільші шанси на перемогу.

Також ми розповідали, що фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2026 KHAYAT зізнався, що отримував пропозиції роботи в Росії.

Євробачення пісні конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
