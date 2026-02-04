Нацвідбір на Євробачення 2026 — онлайн трансляція конкурсу

Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Ілюстративне фото: Євробачення Україна/Facebook

Вже цієї суботи, 7 лютого, стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2026. Пісенний конкурс відбудеться 12-16 травня у столиці Австрії — Відні.

Де та коли дивитися онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення 2026 — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Афіша фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне мовлення

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

У суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. О 18:00 на глядачів очікує онлайн-трансляція передшоу. У ньому ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів.

Передшоу покаже не лише як готуються фіналісти, а чому Нацвідбір має глибший сенс для України сьогодні.

Після цього о 19:00 розпочнеться онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026, ведучими якого стали українська телеведуча Леся Нікітюк та незмінний ведучий Тимур Мірошниченко.

Дивитися онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 можна на всіх доступних майданчиках — на телебаченні, в YouTube та слухати на радіо.

Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026

В Україні онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 можна буде подивитися на наступних майданчиках:

на телеканалі "Суспільне Культура";

на ютуб-каналі "Євробачення Україна";

на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні";

слухати на "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;

дивитися англійською мовою на ютуб-каналі "Євробачення Україна", коментуватимуть Юрій Мазур та Наталія Сліпенко;

у застосунку "Дія".

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне мовлення

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026

Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору визначило жеребкування:

Valeriya Force — Open Our Hearts;

Molodi — legends;

Monokate — "ТYТ";

The Elliens — Crawling Whispers;

LAUD — Lightkeeper;

LELÉKA — Ridnym;

Mr. Vel — Do or Done;

KHAYAT — "Герци";

Jerry Heil — Catharticus (Prayer);

"ЩукаРиба" — "Моя земля".

Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Цьогоріч до журі Нацвідбору на Євробачення увійшли:

переможниця Євробачення-2004 Руслана;

співачка, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH;

український композитор і співак Євген Філатов;

генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;

режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

