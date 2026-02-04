Нацвідбір на Євробачення 2026 — онлайн трансляція конкурсу

Хто поїде на Євробачення 2026 — де та коли дивитися фінал Нацвідбору
Вже цієї суботи, 7 лютого, стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні-2026. Пісенний конкурс відбудеться 12-16 травня у столиці Австрії — Відні.
Де та коли дивитися онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення 2026 — читайте в матеріалі Новини.LIVE.
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026
У суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2026. О 18:00 на глядачів очікує онлайн-трансляція передшоу. У ньому ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва розповість про повний шлях команд і артистів.
Передшоу покаже не лише як готуються фіналісти, а чому Нацвідбір має глибший сенс для України сьогодні.
Після цього о 19:00 розпочнеться онлайн-трансляція фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026, ведучими якого стали українська телеведуча Леся Нікітюк та незмінний ведучий Тимур Мірошниченко.
Дивитися онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 можна на всіх доступних майданчиках — на телебаченні, в YouTube та слухати на радіо.
Де дивитися фінал Нацвідбору на Євробачення-2026
В Україні онлайн-трансляцію фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026 можна буде подивитися на наступних майданчиках:
- на телеканалі "Суспільне Культура";
- на ютуб-каналі "Євробачення Україна";
- на сайтах "Суспільне Культура" та "Євробачення в Україні";
- слухати на "Радіо Промінь" з коментарями Лесі Антипенко та Дениса Денисенка;
- дивитися англійською мовою на ютуб-каналі "Євробачення Україна", коментуватимуть Юрій Мазур та Наталія Сліпенко;
- у застосунку "Дія".
Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026
Порядок виступів учасників у фіналі Національного відбору визначило жеребкування:
- Valeriya Force — Open Our Hearts;
- Molodi — legends;
- Monokate — "ТYТ";
- The Elliens — Crawling Whispers;
- LAUD — Lightkeeper;
- LELÉKA — Ridnym;
- Mr. Vel — Do or Done;
- KHAYAT — "Герци";
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer);
- "ЩукаРиба" — "Моя земля".
Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
Цьогоріч до журі Нацвідбору на Євробачення увійшли:
- переможниця Євробачення-2004 Руслана;
- співачка, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH;
- український композитор і співак Євген Філатов;
- генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM" Віталій Дроздов;
- режисер, хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
