Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення KHAYAT зізнався, що отримував пропозиції роботи в РФ

KHAYAT зізнався, що отримував пропозиції роботи в РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 23:51
KHAYAT розповів про пропозиції роботи в РФ
Андрій Хаят. Фото: кадр з відео

Український співак Андрій Хаят (KHAYAT) поділився особистими історіями про відмову від співпраці з російськими продюсерами. Але артист заявив, що завжди мріяв працювати саме в Україні.

Про це артист розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Слави Дьоміна "Слава +".

Реклама
Читайте також:

KHAYAT про пропозиції роботи в РФ

KHAYAT зізнався, що у 2019 році після участі в шоу "Голос країни" отримав офіційні пропозиції про співпрацю від російського продюсера Макса Фадєєва та ще однієї відомої музичної продюсерки.

"І я, звичайно, присів. Бо для хлопця зі Знам’янки, який до того виступав лише на університетській сцені, це було вау. Але я не дав цьому затуманити розум. Це був уже період, коли в нас відхапали Крим, коли ситуація була достатньо гострою", — пояснив співак.

Попри привабливість таких контрактів, артист свідомо відмовився, наголосивши, що його творчість має сенс виключно в Україні.

"Усі мої пісні, написані за період повномасштабної війни, створені на цій відкритій рані, на цьому болю, який я переживаю. Для мене це важливо. Я не бачу сенсу жити за кордоном і писати щось про Україну. Я не можу романтизувати свій досвід. Я не Квітка Цісик", — наголосив він.

KHAYAT про життя у США

Також співак розповів про травматичний досвід проживання в релігійній родині в США у підлітковому віці. За його словами, приймаюча сім’я нав’язувала суворі правила, зокрема обов’язкове відвідування церкви та заучування молитов. 

"Мені тоді було п’ятнадцять. У якийсь момент я сказав, що не хочу йти до церкви, я зрозумів, що це не моє. Після цього мене просто закрили в кімнаті й підсунули під двері чергову молитву, яку я мав вивчити. Саме тоді я зрозумів, що треба дзвонити координатору", — розповів артист.

Він додав, що саме тоді розчарувався у релігії.

Нагадаємо, що у цьому ж інтервʼю KHAYAT розповів, як виникло його рішення щодо участі у Нацвідборі на "Євробачення-2026"

А раніше KHAYAT показав премʼєру кліп на пісню "Герци", яку він представив на Нацвідборі на "Євробаченні-2026".

Євробачення музика співак KHAYAT Росія
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації