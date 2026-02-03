KHAYAT розповів про пропозиції роботи в РФ

Андрій Хаят. Фото: кадр з відео

Український співак Андрій Хаят (KHAYAT) поділився особистими історіями про відмову від співпраці з російськими продюсерами. Але артист заявив, що завжди мріяв працювати саме в Україні.

Про це артист розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі Слави Дьоміна "Слава +".

KHAYAT про пропозиції роботи в РФ

KHAYAT зізнався, що у 2019 році після участі в шоу "Голос країни" отримав офіційні пропозиції про співпрацю від російського продюсера Макса Фадєєва та ще однієї відомої музичної продюсерки.

"І я, звичайно, присів. Бо для хлопця зі Знам’янки, який до того виступав лише на університетській сцені, це було вау. Але я не дав цьому затуманити розум. Це був уже період, коли в нас відхапали Крим, коли ситуація була достатньо гострою", — пояснив співак.

Попри привабливість таких контрактів, артист свідомо відмовився, наголосивши, що його творчість має сенс виключно в Україні.

"Усі мої пісні, написані за період повномасштабної війни, створені на цій відкритій рані, на цьому болю, який я переживаю. Для мене це важливо. Я не бачу сенсу жити за кордоном і писати щось про Україну. Я не можу романтизувати свій досвід. Я не Квітка Цісик", — наголосив він.

KHAYAT про життя у США

Також співак розповів про травматичний досвід проживання в релігійній родині в США у підлітковому віці. За його словами, приймаюча сім’я нав’язувала суворі правила, зокрема обов’язкове відвідування церкви та заучування молитов.

"Мені тоді було п’ятнадцять. У якийсь момент я сказав, що не хочу йти до церкви, я зрозумів, що це не моє. Після цього мене просто закрили в кімнаті й підсунули під двері чергову молитву, яку я мав вивчити. Саме тоді я зрозумів, що треба дзвонити координатору", — розповів артист.

Він додав, що саме тоді розчарувався у релігії.

Нагадаємо, що у цьому ж інтервʼю KHAYAT розповів, як виникло його рішення щодо участі у Нацвідборі на "Євробачення-2026".

А раніше KHAYAT показав премʼєру кліп на пісню "Герци", яку він представив на Нацвідборі на "Євробаченні-2026".