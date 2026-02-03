KHAYAT рассказал о предложениях работы в РФ

Андрей Хаят. Фото: кадр из видео

Украинский певец Андрей Хаят (KHAYAT) поделился личными историями об отказе от сотрудничества с российскими продюсерами. Но артист заявил, что всегда мечтал работать именно в Украине.

Об этом артист рассказал в интервью на YouTube-канале Славы Демина "Слава +".

KHAYAT о предложениях работы в РФ

KHAYAT признался, что в 2019 году после участия в шоу "Голос країни" получил официальные предложения о сотрудничестве от российского продюсера Макса Фадеева и еще одного известного музыкального продюсера.

"И я, конечно, присел. Потому что для парня из Знаменки, который до того выступал только на университетской сцене, это было вау. Но я не дал этому затуманить разум. Это был уже период, когда у нас отхватили Крым, когда ситуация была достаточно острой", — пояснил певец.

Несмотря на привлекательность таких контрактов, артист сознательно отказался, подчеркнув, что его творчество имеет смысл исключительно в Украине.

"Все мои песни, написанные за период полномасштабной войны, созданы на этой открытой ране, на этой боли, которую я переживаю. Для меня это важно. Я не вижу смысла жить за границей и писать что-то об Украине. Я не могу романтизировать свой опыт. Я не Квитка Цисык", — подчеркнул он.

KHAYAT о жизни в США

Также певец рассказал о травматическом опыте проживания в религиозной семье в США в подростковом возрасте. По его словам, принимающая семья навязывала строгие правила, в частности обязательное посещение церкви и заучивание молитв.

"Мне тогда было пятнадцать. В какой-то момент я сказал, что не хочу идти в церковь, я понял, что это не мое. После этого меня просто закрыли в комнате и подсунули под дверь очередную молитву, которую я должен был выучить. Именно тогда я понял, что надо звонить координатору", — рассказал артист.

Он добавил, что именно тогда разочаровался в религии.

