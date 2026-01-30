Видео
Главная Евровидение KHAYAT выпустил клип на конкурсную песню "Герци"

KHAYAT выпустил клип на конкурсную песню "Герци"

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 16:13
Финалист Нацотбора Евровидения KHAYAT представил клип на песню Герци
KHAYAT. Фото: пресс-служба певца

Участник Национального отбора на Евровидение-2026 KHAYAT, который стал абсолютным рекордсменом голосования в "Дії", презентовал видеоработу на конкурсную песню "Герци". Артист выступит под номером 8 уже 7 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба артиста.

Читайте также:

Клип на песню "Герци"

Клип передает образ внутреннего противостояния человека с испытаниями жизни — момент неопределенности, когда направление теряется, но остановка невозможна. Это состояние, в котором возникает болезненное ощущение, будто весь пройденный путь был напрасным и лишенным смысла, несмотря на приложенные усилия.

KHAYAT
KHAYAT. Фото: пресс-служба певца

В то же время видео говорит и о другом моменте, когда после долгого поиска появляется то, за чем шел, но вместе с этим приходит новое испытание: борьба за право это получить. То, что сначала выглядит как яд, не уничтожает, а наоборот — открывает новое измерение. Свет, который человек упорно пытается отыскать внутри себя.

Режиссером клипа стал Юрий Чайка.

KHAYAT отметил, что работа над видео стала для него удивительно волнительной:

"Обычно я достаточно тревожно отношусь к визуальной составляющей своей музыки, потому что процесс поиска единомышленников в этом контексте непростой. Но с Юрием произошел какой-то тотальный творческий метч. Это первая видеоработа, в которой я абсолютно доверился режиссеру и самому процессу. Это особая песня, которая требовала особого прикосновения, и я рад, что наше первое сотрудничество состоялось именно с этой песней".

По его словам, он не воспринимает видео как отдельный элемент от музыки.

"Я не могу отделять видео от песни — это единый организм, одна целостная история".

Співак KHAYAT
KHAYAT. Фото: пресс-служба певца

Артист говорит, что "Герци" родились из ощущений, которые сегодня проживает каждый украинец:

"Во время абсолютного уныния и неизвестности, когда люди не получают ответов на бесчисленное количество вопросов, теряют близких, теряют мечты и, самое главное, надежду, важно не потерять хотя бы себя. "Герци" — о каждом украинце сегодня. О боли, злобе, сожалении, отчаянии, но одновременно — об исцелении и той невероятной мощи, которая бьется между ребер каждого из нас и заставляет продолжать этот путь".

Напомним, стало известно, кто вошел в состав жюри Национального отбора на Евровидение-2026.

Ранее KHAYAT признался, согласится ли выступать от другой страны на Евровидении.

Евровидение песня KHAYAT конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
