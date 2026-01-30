Відео
Головна Євробачення KHAYAT випустив кліп на конкурсну пісню "Герци"

KHAYAT випустив кліп на конкурсну пісню "Герци"

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 16:13
Фіналіст Нацвідбору Євробачення KHAYAT представив кліп на пісню Герци
KHAYAT. Фото: пресслужба співака

Учасник Національного відбору на Євробачення-2026 KHAYAT, який став абсолютним рекордсменом голосування в "Дії", презентував відеороботу на конкурсну пісню "Герци". Артист виступить під номером 8 вже 7 лютого.

Про це повідомила пресслужба артиста.

Читайте також:

Кліп на пісню "Герци"

Кліп передає образ внутрішнього протистояння людини з випробуваннями життя — момент невизначеності, коли напрямок утрачається, але зупинка неможлива. Це стан, у якому виникає болюче відчуття, ніби весь пройдений шлях був даремним і позбавленим сенсу, попри докладені зусилля.

KHAYAT
KHAYAT. Фото: пресслужба співака

Водночас відео говорить і про інший момент, коли після довгого пошуку з’являється те, за чим ішов, але разом із цим приходить нове випробування: боротьба за право це отримати. Те, що спершу виглядає як отрута, не знищує, а навпаки — відкриває новий вимір. Світло, яке людина наполегливо намагається відшукати всередині себе.

Режисером кліпу став Юрій Чайка.

KHAYAT зазначив, що робота над відео стала для нього напрочуд хвилюючою:

"Зазвичай я достатньо тривожно ставлюся до візуальної складової своєї музики, бо процес пошуку однодумців у цьому контексті непростий. Але з Юрієм стався якийсь тотальний творчий метч. Це перша відеоробота, в якій я абсолютно довірився режисеру й самому процесу. Це особлива пісня, яка потребувала особливого дотику, і я радий, що наша перша співпраця відбулася саме з цією піснею".

За його словами, він не сприймає відео як окремий елемент від музики.

"Я не можу відокремлювати відео від пісні — це єдиний організм, одна цілісна історія".

Співак KHAYAT
KHAYAT. Фото: пресслужба співака

Артист каже, що "Герци" народилися з відчуттів, які сьогодні проживає кожен українець:

"У час абсолютної зневіри й невідомості, коли люди не отримують відповідей на незліченну кількість запитань, втрачають близьких, втрачають мрії і, найголовніше, надію, важливо не втратити хоча б себе. "Герци" — про кожного українця сьогодні. Про біль, злобу, жаль, розпач, але водночас — про зцілення і ту неймовірну міць, яка б’ється між ребер кожного з нас і змушує продовжувати цей шлях".

Нагадаємо, стало відомо, хто увійшов до складу журі Національного відбору на Євробачення-2026.

Раніше KHAYAT зізнався, чи погодиться виступати від іншої країни на Євробаченні.

Євробачення пісня KHAYAT конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
