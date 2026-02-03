Видео
KHAYAT признался, почему решил принять участие в Нацотборе

KHAYAT признался, почему решил принять участие в Нацотборе

Дата публикации 3 февраля 2026 14:52
Нацотбор на Евровидение-2026 - KHAYAT объяснил, почему решил принять участие в конкурсе
KHAYAT. Фото: instagram.com/ado.khayat

Украинский певец Андрей Хайат, более известный под псевдонимом KHAYAT, рассказал о своем решении принять участие в Нацотборе на "Евровидение-2026". Артист признался, что подавал заявку на конкурс в последний момент.

Об этом исполнитель рассказал в интервью Славе Демину.

Читайте также:

KHAYAT рассказал о решении пойти на Нацотбор

Как рассказал артист, после первой попытки попасть на "Евровидение" он не планировал во второй раз попробовать свои силы в отборе. Зато за считанные дни до завершения приема заявок все же решил выдвинуть свою кандидатуру.

"В этом году я не планировал участвовать, это не была какая-то стратегия. Не было такого, что мы собрались после эфира прошлого Нацотбора и решили: "Все, давайте работать над следующим". Это было спонтанное решение, свою заявку я подавал уже в предпоследний день, потому что песня появилась не сразу. В общем я подал две песни и уже в голове понимал, какую из них выберут", — сказал KHAYAT.

Певец отметил, что Нацотбор является хорошей возможностью для артистов показать себя, однако для этого необходимо иметь интересный репертуар.

"Нацотбор — это хорошее промо, если у тебя есть хорошая музыка. Оно не работает, как промо для всех. Мы же видим, что не все финалисты Нацотборов, и даже не все победители, потом одинаково хорошо развиваются в карьере. Все зависит от того, что ты делаешь после этого", — отметил KHAYAT.

Напомним, на днях KHAYAT запремьерил клип на песню "Герцы", с которой будет бороться за возможность представить Украину на "Евровидении-2026".

А также певица Leleka рассказала о создании своей конкурсной песни Ridnym.

украинские звезды KHAYAT конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
