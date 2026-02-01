Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Leleka поделилась, как родилась песня на Евровидение

Leleka поделилась, как родилась песня на Евровидение

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 18:23
Leleka на Евровидении — как родилась песня для конкурса
Певица LELÉKA. Фото: hromadske

Украинская певица Виктория Лелека, известная как Leleka, выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2026. Она исполнит песню Ridnym, которую исполнительница начала писать в 2022 году.

Об этом Leleka рассказала в интервью hromadske.

Реклама
Читайте также:

Как родилась песня Ridnym на Евровидение

"У меня была одна песня, которую я начала писать спонтанно в 2022 году, за месяц до полномасштабного вторжения. Тогда были очень массовые протесты в Берлине, где были не только украинцы, но и много разных национальностей. Это были протесты за то, чтобы Россия не трогала Украину. Атмосфера была такая, такие страсти, и я чувствовала, что что-то происходит. То есть я чувствовала такое единство с людьми, по крайней мере сознательными гражданами в Берлине, которые понимают, что это агрессор, и что надо что-то делать уже сейчас, вставать", — рассказала Виктория Лелека.

Она поделилась, что в этот момент чувствовала родство и единство, поэтому вылилась песня, которая называется "Родным". Она была полностью украиноязычная. По ее словам, сначала это было что-то хоровое, просто голоса, которые потом вылились в текст. Исполнительница подчеркнула, что это "песня-обмиймы" для родных людей.

"И когда мне сказали подумать, что подать на "Евровидение", я подумала, что эта песня может быть. Во-первых, месседж такой, консолидирующий, и внутренне я понимаю, что это не только для Украины писалось. Я это писала в более таком все-таки всеевропейском ощущении. Плюс у нее звучание было такое немножко как поп. И я поняла, что если мы сделаем более популярное оформление, именно аранжировку, то это может быть на "Евровидении". И я доделала эту песню", — рассказала Leleka.

Напомним, ранее мы писали, кто из финалистов Нацотбора имеет меньше всего прослушиваний. В перечне трое исполнителей.

Также мы писали, что KHAYAT выпустил клип на конкурсную песню "Герцы". Участник Нацотбора на Евровидение стал абсолютным рекордсменом голосования в "Дії".

артисты песни певица Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации