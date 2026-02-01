Leleka на Евровидении — как родилась песня для конкурса

Певица LELÉKA. Фото: hromadske

Украинская певица Виктория Лелека, известная как Leleka, выступит в финале Нацотбора на Евровидение 2026. Она исполнит песню Ridnym, которую исполнительница начала писать в 2022 году.

Об этом Leleka рассказала в интервью hromadske.

Как родилась песня Ridnym на Евровидение

"У меня была одна песня, которую я начала писать спонтанно в 2022 году, за месяц до полномасштабного вторжения. Тогда были очень массовые протесты в Берлине, где были не только украинцы, но и много разных национальностей. Это были протесты за то, чтобы Россия не трогала Украину. Атмосфера была такая, такие страсти, и я чувствовала, что что-то происходит. То есть я чувствовала такое единство с людьми, по крайней мере сознательными гражданами в Берлине, которые понимают, что это агрессор, и что надо что-то делать уже сейчас, вставать", — рассказала Виктория Лелека.

Она поделилась, что в этот момент чувствовала родство и единство, поэтому вылилась песня, которая называется "Родным". Она была полностью украиноязычная. По ее словам, сначала это было что-то хоровое, просто голоса, которые потом вылились в текст. Исполнительница подчеркнула, что это "песня-обмиймы" для родных людей.

"И когда мне сказали подумать, что подать на "Евровидение", я подумала, что эта песня может быть. Во-первых, месседж такой, консолидирующий, и внутренне я понимаю, что это не только для Украины писалось. Я это писала в более таком все-таки всеевропейском ощущении. Плюс у нее звучание было такое немножко как поп. И я поняла, что если мы сделаем более популярное оформление, именно аранжировку, то это может быть на "Евровидении". И я доделала эту песню", — рассказала Leleka.

