Евровидение 2026 — кто из финалистов Нацотбора имеет меньше всего прослушиваний

Уже через несколько дней состоится финал Нацотбора на Евровидение 2026. Среди перечня финалистов есть исполнители, имеющие меньше всего прослушиваний песен.

На официальном YouTube-канале "Евровидения Украина" были опубликованы полные версии песен всех финалистов нацотбора, где видно количество прослушиваний.

Прослушивания финалистов Нацотбора на Евровидение

Так, наименьшее количество прослушиваний своих песен среди финалистов Нацотбора на Евровидение имеют группы Molodi (187 тыс.), The Elliens (163 тыс.) и "ЩукаРыба" (148 тыс.).

В то же время в тройке лидеров за неделю до финала нацотбора есть Valeriya Force с песней Open Our Hearts (526 тыс.), Jerry Heil с песней Catharticus (371 тыс.) и LELÉKA с песней Ridnym (364 тыс.).

Далее исполнители по количеству прослушиваний расположились так:

Monokate — "ТҮТ" (284 тыс.),

KHAYAT — "Герцы" (273 тыс.),

LAUD — Lightkeeper (230 тыс.),

Mr. Vel — Do Or Done (199 тыс.).

Напомним, ранее букмекеры прогнозировали, кто победит на Нацотборе-2026. Среди финалистов лидирует Jerry Heil.

Также организаторы показали дизайн сцены на финал Нацотбора на Евровидение 2026. Было добавлено несколько технологических решений, которые помогут сделать выступления участников более яркими.