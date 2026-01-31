Євробачення 2026 — хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань

Хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань — деталі
Вже за кілька днів відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2026. Серед переліку фіналістів є виконавці, мають найменше прослуховувань пісень.
На офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна" були опубліковані повні версії пісень всіх фіналістів нацвідбору, де видно кількість прослуховувань.
Прослуховування фіналістів Нацвідбору на Євробачення
Так, найменшу кількість прослуховувань своїх пісень серед фіналістів Нацвідбору на Євробачення мають гурти Molodi (187 тис.), The Elliens (163 тис.) і "ЩукаРиба" (148 тис.).
Водночас в трійці лідерів за тиждень до фіналу нацвідбору є Valeriya Force з піснею Open Our Hearts (526 тис.), Jerry Heil з піснею Catharticus (371 тис.) та LELÉKA з піснею Ridnym (364 тис.).
Далі виконавці за кількістю прослуховувань розташувалися так:
- Monokate — "ТYТ" (284 тис.),
- KHAYAT — "Герци" (273 тис.),
- LAUD — Lightkeeper (230 тис.),
- Mr. Vel — Do Or Done (199 тис.).
Нагадаємо, раніше букмекери прогнозували, хто переможе на Нацвідборі-2026. Серед фіналістів лідирує Jerry Heil.
Також організатори показали дизайн сцени на фінал Нацвідбору на Євробачення 2026. Було додано кілька технологічних рішень, що допоможуть зробити виступи учасників яскравішими.
Читайте Новини.LIVE!