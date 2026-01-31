Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань — деталі

Хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань — деталі

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 22:21
Євробачення 2026 — хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань
Ведучі Нацвідбору на Євробачення 2026. Фото: facebook/suspilne.eurovision

Вже за кілька днів відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення 2026. Серед переліку фіналістів є виконавці, мають найменше прослуховувань пісень.

На офіційному YouTube-каналі "Євробачення Україна" були опубліковані повні версії пісень всіх фіналістів нацвідбору, де видно кількість прослуховувань.

Реклама
Читайте також:

Прослуховування фіналістів Нацвідбору на Євробачення

Так, найменшу кількість прослуховувань своїх пісень серед фіналістів Нацвідбору на Євробачення мають гурти Molodi (187 тис.), The Elliens (163 тис.) і "ЩукаРиба" (148 тис.). 

Водночас в трійці лідерів за тиждень до фіналу нацвідбору є Valeriya Force з піснею Open Our Hearts (526 тис.), Jerry Heil з піснею Catharticus (371 тис.) та LELÉKA з піснею Ridnym (364 тис.). 

Далі виконавці за кількістю прослуховувань розташувалися так: 

  • Monokate — "ТYТ" (284 тис.),
  • KHAYAT — "Герци" (273 тис.),
  • LAUD — Lightkeeper (230 тис.),
  • Mr. Vel — Do Or Done (199 тис.).

Нагадаємо, раніше букмекери прогнозували, хто переможе на Нацвідборі-2026. Серед фіналістів лідирує Jerry Heil. 

Також організатори показали дизайн сцени на фінал Нацвідбору на Євробачення 2026. Було додано кілька технологічних рішень, що допоможуть зробити виступи учасників яскравішими.

артисти співак конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації