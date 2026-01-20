Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Організатори показали дизайн сцени Нацвідбору-2026 — фото

Організатори показали дизайн сцени Нацвідбору-2026 — фото

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:32
Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026 — з'явилися перші фото дизайну
Дизайн сцени Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне

Організатори презентували макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2026. Фінал конкурсу відбудеться вже 7 лютого.

Фото дизайну сцени опублікувало Суспільне у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:

Який вигляд матиме сцена Нацвідбору на Євробачення-2026

Цього року сцена конкурсу матиме оновлений вигляд. Як зазначив креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов, було додано кілька технологічних рішень, що допоможуть зробити виступи учасників яскравішими.

"Головним завданням при створенні цьогорічної сцени було зробити унікальний сценічний простір, який у своїй конфігурації не мав би аналогів серед попередніх українських Нацвідборів", — додав креативний продюсер.

Який вигляд буде мати сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
Дизайн сцени Нацвідбору-2026. Фото: Суспільне

Акцент вирішили зробити на світлі. Воно буде формувати геометрію майданчика. Також у сценічний дизайн додали підлоговий екран і рухомий елемент.

"Нашою метою було створити сцену, яка давала б одразу кілька сценічних майданчиків і залишалася максимально гнучкою для режисерських рішень. Завдяки роботі команд Starlight Production цей задум вдалося точно уловити й реалізувати перфектно", — додав Нєнов.

Який вигляд буде мати сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
Сцена Нацвідбору-2026. Фото: Суспільне

Цьогоріч журі Нацвідбору буде сидіти збоку. Крім того, зникне традиційний великий стіл. З'явиться й додатковий простір для фіналістів — балкон, на якому розмістяться учасники.

"Як і торік, в основу шоу ляже концепція "Музичної ДНК нації", розроблена командою дизайнерів Суспільного. Вона поєднала три важливі символи: серце — логотип Пісенного конкурсу Євробачення; музичні хвилі — як нестримна енергія коливання від звукових хвиль; та стилізований образ ДНК — як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій", — додали у Суспільному.

Який вигляд буде мати сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
Сцена Національного відбору-2026. Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися усі пісні учасників Нацвідбору-2026. Фанати вже обирають фаворитів.

Також ми розповідали про те, що Джамала розкрила подробиці про цьогорічний Національний відбір. За словами продюсерки, він буде в абсолютно оновленому форматі.

музика Дизайн конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації