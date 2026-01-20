Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026 — з'явилися перші фото дизайну

Дизайн сцени Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: Суспільне

Організатори презентували макет сцени Нацвідбору на Євробачення-2026. Фінал конкурсу відбудеться вже 7 лютого.

Фото дизайну сцени опублікувало Суспільне у вівторок, 20 січня.

Який вигляд матиме сцена Нацвідбору на Євробачення-2026

Цього року сцена конкурсу матиме оновлений вигляд. Як зазначив креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов, було додано кілька технологічних рішень, що допоможуть зробити виступи учасників яскравішими.

"Головним завданням при створенні цьогорічної сцени було зробити унікальний сценічний простір, який у своїй конфігурації не мав би аналогів серед попередніх українських Нацвідборів", — додав креативний продюсер.

Дизайн сцени Нацвідбору-2026. Фото: Суспільне

Акцент вирішили зробити на світлі. Воно буде формувати геометрію майданчика. Також у сценічний дизайн додали підлоговий екран і рухомий елемент.

"Нашою метою було створити сцену, яка давала б одразу кілька сценічних майданчиків і залишалася максимально гнучкою для режисерських рішень. Завдяки роботі команд Starlight Production цей задум вдалося точно уловити й реалізувати перфектно", — додав Нєнов.

Сцена Нацвідбору-2026. Фото: Суспільне

Цьогоріч журі Нацвідбору буде сидіти збоку. Крім того, зникне традиційний великий стіл. З'явиться й додатковий простір для фіналістів — балкон, на якому розмістяться учасники.

"Як і торік, в основу шоу ляже концепція "Музичної ДНК нації", розроблена командою дизайнерів Суспільного. Вона поєднала три важливі символи: серце — логотип Пісенного конкурсу Євробачення; музичні хвилі — як нестримна енергія коливання від звукових хвиль; та стилізований образ ДНК — як алюзія на танець ліній, музичних хвиль і вібрацій", — додали у Суспільному.

Сцена Національного відбору-2026. Фото: Суспільне

