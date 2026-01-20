Видео
Главная Евровидение Организаторы показали дизайн сцены Нацотбора-2026 — фото

Организаторы показали дизайн сцены Нацотбора-2026 — фото

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:32
Сцена Нацотбора на Евровидение-2026 — появились первые фото дизайна
Дизайн сцены Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: Суспільне

Организаторы презентовали макет сцены Нацотбора на Евровидение-2026. Финал конкурса состоится уже 7 февраля.

Фото дизайна сцены опубликовало Суспільне во вторник, 20 января.

Читайте также:

Как будет выглядеть сцена Нацотбора на Евровидение-2026

В этом году сцена конкурса будет иметь обновленный вид. Как отметил креативный продюсер Нацотбора-2026 Герман Ненов, было добавлено несколько технологических решений, которые помогут сделать выступления участников ярче.

"Главной задачей при создании нынешней сцены было сделать уникальное сценическое пространство, которое в своей конфигурации не имело бы аналогов среди предыдущих украинских Нацотборов", — добавил креативный продюсер.

Який вигляд буде мати сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
Дизайн сцены Нацотбора-2026. Фото: Суспільне

Акцент решили сделать на свете. Он будет формировать геометрию площадки. Также в сценический дизайн добавили напольный экран и подвижный элемент.

"Нашей целью было создать сцену, которая давала бы сразу несколько сценических площадок и оставалась максимально гибкой для режиссерских решений. Благодаря работе команд Starlight Production этот замысел удалось точно уловить и реализовать перфектно", — добавил Ненов.

Який вигляд буде мати сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
Сцена Нацотбора-2026. Фото: Суспільне

В этом году жюри Нацотбора будет сидеть сбоку. Кроме того, исчезнет традиционный большой стол. Появится и дополнительное пространство для финалистов — балкон, на котором разместятся участники.

"Как и в прошлом году, в основу шоу ляжет концепция "Музыкальной ДНК нации", разработанная командой дизайнеров Общественного. Она соединила три важных символа: сердце — логотип Песенного конкурса Евровидение; музыкальные волны — как безудержная энергия колебания от звуковых волн; и стилизованный образ ДНК — как аллюзия на танец линий, музыкальных волн и вибраций", — добавили в Общественном.

Який вигляд буде мати сцена Нацвідбору на Євробачення-2026
Сцена Национального отбора-2026. Фото: Общественное

Напомним, ранее мы писали о том, что появились все песни участников Нацотбора-2026. Фанаты уже выбирают фаворитов.

Также мы рассказывали о том, что Джамала раскрыла подробности о нынешнем Национальном отборе. По словам продюсера, он будет в абсолютно обновленном формате.

музыка Дизайн конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
