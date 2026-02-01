Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Leleka поділилася, як народилася пісня на Євробачення

Leleka поділилася, як народилася пісня на Євробачення

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 18:23
Leleka на Євробаченні — як народилася пісня для конкурсу
Співачка LELÉKA. Фото: hromadske

Українська співачка Вікторія Лелека, відома як Leleka, виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026. Вона виконає пісню Ridnym, яку виконавиця почала писати у 2022 році.

Про це Leleka розповіла в інтерв'ю hromadske. 

Реклама
Читайте також:

Як народилася пісня Ridnym на Євробачення

"У мене була одна пісня, яку я почала писати спонтанно у 2022 році, за місяць до повномасштабного вторгнення. Тоді були дуже масові протести в Берліні, де були не тільки українці, а й багато різних національностей. Це були протести за те, щоб Росія не чіпала Україну. Атмосфера була така, такі пристрасті, і я відчувала, що щось діється. Тобто я відчувала таку єдність із людьми, принаймні свідомими громадянами в Берліні, які розуміють, що це агресор, і що треба щось робити вже зараз, вставати", — розповіла Вікторія Лелека. 

Вона поділилася, що в цей момент відчувала спорідненість та єдність, тому вилилася пісня, яка називається "Рідним". Вона була повністю українськомовна. За її словами, спершу це було щось хорове, просто голоси, які потім вилилися в текст. Виконавиця наголосила, що це "пісня-обмійми" для рідних людей. 

"І коли мені сказали подумати, що подати на "Євробачення", я подумала, що оця пісня може бути. По-перше, меседж такий, що консолідує, і внутрішньо я розумію, що це не тільки для України писалося. Я це писала в більш такому все-таки всеєвропейському відчутті. Плюс у неї звучання було таке трошки як поп. І я зрозуміла, що якщо ми зробимо більш популярне оформлення, саме аранжування, то це може бути на "Євробаченні". І я доробила цю пісню", — розповіла Leleka.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань. У переліку троє виконавців. 

Також ми писали, що KHAYAT випустив кліп на конкурсну пісню "Герци". Учасник Нацвідбору на Євробачення став абсолютним рекордсменом голосування в "Дії". 

артисти пісні співачка Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації