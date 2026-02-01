Leleka на Євробаченні — як народилася пісня для конкурсу

Співачка LELÉKA. Фото: hromadske

Українська співачка Вікторія Лелека, відома як Leleka, виступить у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2026. Вона виконає пісню Ridnym, яку виконавиця почала писати у 2022 році.

Про це Leleka розповіла в інтерв'ю hromadske.

Реклама

Читайте також:

Як народилася пісня Ridnym на Євробачення

"У мене була одна пісня, яку я почала писати спонтанно у 2022 році, за місяць до повномасштабного вторгнення. Тоді були дуже масові протести в Берліні, де були не тільки українці, а й багато різних національностей. Це були протести за те, щоб Росія не чіпала Україну. Атмосфера була така, такі пристрасті, і я відчувала, що щось діється. Тобто я відчувала таку єдність із людьми, принаймні свідомими громадянами в Берліні, які розуміють, що це агресор, і що треба щось робити вже зараз, вставати", — розповіла Вікторія Лелека.

Вона поділилася, що в цей момент відчувала спорідненість та єдність, тому вилилася пісня, яка називається "Рідним". Вона була повністю українськомовна. За її словами, спершу це було щось хорове, просто голоси, які потім вилилися в текст. Виконавиця наголосила, що це "пісня-обмійми" для рідних людей.

"І коли мені сказали подумати, що подати на "Євробачення", я подумала, що оця пісня може бути. По-перше, меседж такий, що консолідує, і внутрішньо я розумію, що це не тільки для України писалося. Я це писала в більш такому все-таки всеєвропейському відчутті. Плюс у неї звучання було таке трошки як поп. І я зрозуміла, що якщо ми зробимо більш популярне оформлення, саме аранжування, то це може бути на "Євробаченні". І я доробила цю пісню", — розповіла Leleka.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з фіналістів Нацвідбору має найменше прослуховувань. У переліку троє виконавців.

Також ми писали, що KHAYAT випустив кліп на конкурсну пісню "Герци". Учасник Нацвідбору на Євробачення став абсолютним рекордсменом голосування в "Дії".