Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення KHAYAT зізнався, чому вирішив взяти участь у Нацвідборі

KHAYAT зізнався, чому вирішив взяти участь у Нацвідборі

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:52
Нацвідбір на Євробачення-2026 — KHAYAT пояснив, чому вирішив взяти участь у конкурсі
KHAYAT. Фото: instagram.com/ado.khayat

Український співак Андрій Хайат, більш відомий під псевдонімом KHAYAT, розповів про своє рішення взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026".  Артист зізнався, що подавав заявку на конкурс в останній момент.

Про це виконавець розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну.

Реклама
Читайте також:

KHAYAT розповів про рішення піти на Нацвідбір

Як розповів артист, після першої спроби потрапити на "Євробачення" він не планував вдруге спробувати свої сили у відборі. Натомість за лічені дні до завершення прийому заявок все ж вирішив висунути свою кандидатуру.

"Цього року я не планував брати участь, це не була якась стратегія. Не було такого, що ми зібралися після ефіру минулого Нацвідбору й вирішили: "Все, давайте працювати над наступним". Це було спонтанне рішення, свою заявку я подавав уже в передостанній день, тому що пісня з'явилася не одразу. Загалом я подав дві пісні й уже в голові розумів, яку з них оберуть", — сказав KHAYAT.

Співак відмітив, що Нацвідбір є гарною можливістю для артистів показати себе, однак для цього необхідно мати цікавий репертуар.

"Нацвідбір — це хороше промо, якщо в тебе є хороша музика. Воно не працює, як промо для всіх. Ми ж бачимо, що не всі фіналісти Нацвідборів, і навіть не всі переможці, потім однаково добре розвиваються в кар'єрі. Усе залежить від того, що ти робиш після цього", — відмітив KHAYAT.

Нагадаємо, днями KHAYAT запрем'єрив кліп на пісню "Герци", з якою буде змагатися за можливість представити Україну на "Євробаченні-2026".

А також співачка Leleka розповіла про створення своєї конкурсної пісні Ridnym.

українські зірки KHAYAT конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації