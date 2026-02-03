Нацвідбір на Євробачення-2026 — KHAYAT пояснив, чому вирішив взяти участь у конкурсі

KHAYAT. Фото: instagram.com/ado.khayat

Український співак Андрій Хайат, більш відомий під псевдонімом KHAYAT, розповів про своє рішення взяти участь у Нацвідборі на "Євробачення-2026". Артист зізнався, що подавав заявку на конкурс в останній момент.

Про це виконавець розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну.

KHAYAT розповів про рішення піти на Нацвідбір

Як розповів артист, після першої спроби потрапити на "Євробачення" він не планував вдруге спробувати свої сили у відборі. Натомість за лічені дні до завершення прийому заявок все ж вирішив висунути свою кандидатуру.

"Цього року я не планував брати участь, це не була якась стратегія. Не було такого, що ми зібралися після ефіру минулого Нацвідбору й вирішили: "Все, давайте працювати над наступним". Це було спонтанне рішення, свою заявку я подавав уже в передостанній день, тому що пісня з'явилася не одразу. Загалом я подав дві пісні й уже в голові розумів, яку з них оберуть", — сказав KHAYAT.

Співак відмітив, що Нацвідбір є гарною можливістю для артистів показати себе, однак для цього необхідно мати цікавий репертуар.

"Нацвідбір — це хороше промо, якщо в тебе є хороша музика. Воно не працює, як промо для всіх. Ми ж бачимо, що не всі фіналісти Нацвідборів, і навіть не всі переможці, потім однаково добре розвиваються в кар'єрі. Усе залежить від того, що ти робиш після цього", — відмітив KHAYAT.

Нагадаємо, днями KHAYAT запрем'єрив кліп на пісню "Герци", з якою буде змагатися за можливість представити Україну на "Євробаченні-2026".

