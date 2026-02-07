Переможець Нацвідбору на Євробачення — хто представить Україну
Українці та журі визначили переможця Нацвідбору на Євробачення-2026, який представить країну на пісенному конкурсі у Відні у травні. За підсумками голосування на першому місці опинилась LELEKA.
Новини.LIVE розповідають детальніше про переможця Нацвідбору на Євробачення-2026.
LELEKA представить Україну на Євробаченні-2026
Українці традиційно голосували у застосунку "Дія", а також через СМС-повідомлення. Бали також виставляли журі, серед яких були Руслана, ZLATA OGNEVICH, Євген Філатов, Віталій Дроздов та Костянтин Томільченко.
