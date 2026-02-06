Нацвідбір на Євробачення-2026 — кому букмери прогнозують перемогу

Нацвідбір на Євробачення — букмери оновили прогнози на перемогу
Букмери оновили прогнози на перемогу в Національному відборі на Євробачення-2026, який відбудеться завтра, 7 лютого. Цього року за шанс представити країну на пісенному конкурсі боротимуться: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil та ЩукаРиба.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovision World.
Прогнози щодо переможця Нацвідбору на Євробачення-2026
Букмери прогнозують перемогу Jerry Heil з композицією Catharticus.
На другому місці може опинитися Monokate, яка виконає пісню TYT.
Третє місце букмери прогнозують співачці Leleka із композицією Ridnym.
Далі місця між фіналістами можуть розподілитися так:
- Khayat — "Герци";
- Mr. Vel — Do or Done;
- Molodi — Legends;
- Laud — Lightkeeper;
- The Elliens — Crawling Whispers;
- ЩукаРиба — "Моя земля";
- Valeriya Force — Open Our Hearts.
Кому прогнозують перемогу єврофани
На сайті Eurovision World також є голосування єврофанів щодо переможця Нацвідбору на Євробачення-2026 в Україні. За підсумками голосів сформувався такий рейтинг:
- Jerry Heil — 47%
- Leleka — 18%;
- Monokate — 16%;
- Khayat — 5%;
- Molodi — 3%;
- Mr. Vel — 3%;
- Laud — 2%;
- The Elliens — 2%;
- "ЩукаРиба" — 1%;
- Valeriya Force — 1%.
Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
Цього року виступи учасників Нацвідбору будуть оцінювати:
- Руслана — переможниця Євробачення-2004;
- ZLATA OGNEVICH — співачка та сонграйтерка;
- Євген Філатов — український композитор і співак;
- Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM";
- Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.
Крім того, українці зможуть проголосувати у застосунку "Дія".
Коли дивитися Нацвідбір
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 розпочнеться 7 лютого о 19:00. Однак о 18:00 на глядачів очікує онлайн-трансляція передшоу.
Нагадаємо, на Нацвідборі виступлять українські зірки, серед яких гурт Ziferblat, Zlata Ognevich і Tvorchi.
А співачка Jerry Heil розповіла, як створювали пісню Catharticus, з якою вона бере участь в Нацвідборі.
