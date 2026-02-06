Нацвідбір на Євробачення-2026 — кому букмери прогнозують перемогу

Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

Букмери оновили прогнози на перемогу в Національному відборі на Євробачення-2026, який відбудеться завтра, 7 лютого. Цього року за шанс представити країну на пісенному конкурсі боротимуться: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil та ЩукаРиба.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovision World.

Прогнози щодо переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

Букмери прогнозують перемогу Jerry Heil з композицією Catharticus.

На другому місці може опинитися Monokate, яка виконає пісню TYT.

Третє місце букмери прогнозують співачці Leleka із композицією Ridnym.

Далі місця між фіналістами можуть розподілитися так:

Khayat — "Герци";

Mr. Vel — Do or Done;

Molodi — Legends;

Laud — Lightkeeper;

The Elliens — Crawling Whispers;

ЩукаРиба — "Моя земля";

Valeriya Force — Open Our Hearts.

Перелік учасників та рейтинг. Фото: скриншот

Кому прогнозують перемогу єврофани

На сайті Eurovision World також є голосування єврофанів щодо переможця Нацвідбору на Євробачення-2026 в Україні. За підсумками голосів сформувався такий рейтинг:

Jerry Heil — 47%

Leleka — 18%;

Monokate — 16%;

Khayat — 5%;

Molodi — 3%;

Mr. Vel — 3%;

Laud — 2%;

The Elliens — 2%;

"ЩукаРиба" — 1%;

Valeriya Force — 1%.

Голосування єврофанів. Фото: скриншот

Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Цього року виступи учасників Нацвідбору будуть оцінювати:

Руслана — переможниця Євробачення-2004;

ZLATA OGNEVICH — співачка та сонграйтерка;

Євген Філатов — український композитор і співак;

Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM";

Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.

Крім того, українці зможуть проголосувати у застосунку "Дія".

Коли дивитися Нацвідбір

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 розпочнеться 7 лютого о 19:00. Однак о 18:00 на глядачів очікує онлайн-трансляція передшоу.

Нагадаємо, на Нацвідборі виступлять українські зірки, серед яких гурт Ziferblat, Zlata Ognevich і Tvorchi.

А співачка Jerry Heil розповіла, як створювали пісню Catharticus, з якою вона бере участь в Нацвідборі.