Нацвідбір на Євробачення — букмери оновили прогнози на перемогу

Нацвідбір на Євробачення — букмери оновили прогнози на перемогу

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 20:06
Нацвідбір на Євробачення-2026 — кому букмери прогнозують перемогу
Сцена Нацвідбору на Євробачення-2026. Фото: "Суспільне"

Букмери оновили прогнози на перемогу в Національному відборі на Євробачення-2026, який відбудеться завтра, 7 лютого. Цього року за шанс представити країну на пісенному конкурсі боротимуться: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil та ЩукаРиба.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Eurovision World.



Прогнози щодо переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

Букмери прогнозують перемогу Jerry Heil з композицією Catharticus.

На другому місці може опинитися Monokate, яка виконає пісню TYT.

Третє місце букмери прогнозують співачці Leleka із композицією Ridnym.

Далі місця між фіналістами можуть розподілитися так: 

  • Khayat — "Герци";
  • Mr. Vel — Do or Done;
  • Molodi — Legends;
  • Laud — Lightkeeper;
  • The Elliens — Crawling Whispers;
  • ЩукаРиба — "Моя земля";
  • Valeriya Force — Open Our Hearts.
Перелік учасників та рейтинг. Фото: скриншот

Кому прогнозують перемогу єврофани

На сайті Eurovision World також є голосування єврофанів щодо переможця Нацвідбору на Євробачення-2026 в Україні. За підсумками голосів сформувався такий рейтинг:

  • Jerry Heil — 47%
  • Leleka — 18%;
  • Monokate — 16%;
  • Khayat — 5%;
  • Molodi — 3%;
  • Mr. Vel — 3%;
  • Laud — 2%;
  • The Elliens — 2%;
  • "ЩукаРиба" — 1%;
  • Valeriya Force — 1%.
Голосування єврофанів. Фото: скриншот

Склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Цього року виступи учасників Нацвідбору будуть оцінювати

  • Руслана — переможниця Євробачення-2004;
  • ZLATA OGNEVICH — співачка та сонграйтерка;
  • Євген Філатов — український композитор і співак;
  • Віталій Дроздов — генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" та директор "ХітFM";
  • Костянтин Томільченко — режисер і хореограф-постановник.

Крім того, українці зможуть проголосувати у застосунку "Дія".

Коли дивитися Нацвідбір

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026 розпочнеться 7 лютого о 19:00. Однак о 18:00 на глядачів очікує онлайн-трансляція передшоу.

Нагадаємо, на Нацвідборі виступлять українські зірки, серед яких гурт Ziferblat, Zlata Ognevich і Tvorchi.

А співачка Jerry Heil розповіла, як створювали пісню Catharticus, з якою вона бере участь в Нацвідборі.

Євробачення Україна пісні конкурс Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
