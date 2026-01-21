Чим особлива пісня "Catharticus" для Євробачення-2026 — Jerry Heil пояснила

Співачка Jerry Heil. Фото: кадр з відео

Українська співачка Jerry Heil ввійшла до фіналу Нацвідбору на Євробачення-2026. Артистка виступить на сцені конкурсу з піснею "Catharticus".

В інтерв'ю Василю Байдаку, яке вийшло у вівторок, 20 січня, Jerry Heil розповіла подробиці створення композиції.

Як створювалася пісня Jerry Heil "Catharticus"

За словами співачки, пісню створювали у Швеції. Це був перший досвід роботи Jerry Heil саме там. Хоча й ідея такої композиції вже виникла давно, на студію співачка прийшла без особливих очікувань.

"Я почала щось награвати і виходила якась імпресіоністська музика XX сторіччя. В мене асоціації були з лісом. Я почала наспівувати щось таке, що нагадувало мені мелодію з "Гаррі Поттера", — розповіла фіналістка Нацвідбору-2026.

Як додала Jerry Heil, згодом виникла мелодія, на яку їй захотілося поставити латинські слова. Так окремі елементи пісні склалися в єдину систему.

"Ми її створили за день. Мені хотілося це все перетворити у молитву. Все, що я пишу, йде від того, що на мене впливало протягом життя. Дуже багато класиків звертаються до латинських текстів. Я вивчала це і мені захотілося відтворити", — зазначила артистка.

Вона пояснила, що назва "Catharticus" походить від слова "катарсис", що означає очищення через сильні емоції. Це відображає дух композиції.

"Ми написали трек, якого просто давно вже бракує", — заявила Jerry Heil.

Співачка наголосила, що пішла на Нацвідбір-2026 саме через цю пісню. Їй було важливо підсвітити "Catharticus", адже вона — "зовсім інша".

"Я вважаю її прекрасною. Вона дуже достойна як робота. Це моя внутрішня революція взагалі — піти проти системи. Ця пісня несе важливі сенси. Мені здається, якби ми не пішли з нею на цей конкурс, вона б недоотримала уваги. А так в неї точно з'явиться аудиторія", — пояснила артистка.

Вона додала, що команда готує яскраву постановку для Нацвідбору. Jerry Heil переконана, що якщо вона потрапить на Євробачення-2026, то цей номер дуже вразить європейців.

