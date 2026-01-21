Видео
Как создавали песню "Catharticus" — Jerry Heil раскрыла детали

Как создавали песню "Catharticus" — Jerry Heil раскрыла детали

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 09:25
Чем особенна песня "Catharticus" для Евровидения-2026 — Jerry Heil объяснила
Певица Jerry Heil. Фото: кадр из видео

Украинская певица Jerry Heil вошла в финал Нацотбора на Евровидение-2026. Артистка выступит на сцене конкурса с песней "Catharticus".

В интервью Василию Байдаку, которое вышло во вторник, 20 января, Jerry Heil рассказала подробности создания композиции.

Читайте также:

Как создавалась песня Jerry Heil "Catharticus"

По словам певицы, песню создавали в Швеции. Это был первый опыт работы Jerry Heil именно там. Хотя и идея такой композиции уже возникла давно, на студию певица пришла без особых ожиданий.

"Я начала что-то наигрывать и получалась какая-то импрессионистская музыка XX века. У меня ассоциации были с лесом. Я начала напевать что-то такое, что напоминало мне мелодию из "Гарри Поттера", — рассказала финалистка Нацотбора-2026.

Как добавила Jerry Heil, впоследствии возникла мелодия, на которую ей захотелось поставить латинские слова. Так отдельные элементы песни сложились в единую систему.

"Мы ее создали за день. Мне хотелось это все превратить в молитву. Все, что я пишу, идет от того, что на меня влияло в течение жизни. Очень много классиков обращаются к латинским текстам. Я изучала это и мне захотелось воспроизвести", — отметила артистка.

Она пояснила, что название "Catharticus" происходит от слова "катарсис", что означает очищение через сильные эмоции. Это отражает дух композиции.

"Мы написали трек, которого просто давно уже не хватает", — заявила Jerry Heil.

Певица подчеркнула, что пошла на Нацотбор-2026 именно из-за этой песни. Ей было важно подсветить "Catharticus", ведь она — "совсем другая".

"Я считаю ее прекрасной. Она очень достойна как работа. Это моя внутренняя революция вообще — пойти против системы. Эта песня несет важные смыслы. Мне кажется, если бы мы не пошли с ней на этот конкурс, она бы недополучила внимания. А так у нее точно появится аудитория", — пояснила артистка.

Она добавила, что команда готовит яркую постановку для Нацотбора. Jerry Heil убеждена, что если она попадет на Евровидение-2026, то этот номер очень впечатлит европейцев.

Напомним, ранее мы писали о том, каким будет дизайн сцены Нацотбора-2026. Организаторы показали первые фото.

Также мы рассказывали о том, что Молдову на Евровидении-2026 представит Satoshi. Уже известно, с какой песней.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
