Україна
Satoshi представит Молдову на Евровидении-2026 — с какой песней

Satoshi представит Молдову на Евровидении-2026 — с какой песней

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:55
Участник Евровидения-2026 от Молдовы — с какой песней выступит Satoshi
Представитель Молдовы на конкурсе Евровидение-2026 Satoshi. Фото: facebook/satoshicahul

Молдова выбрала артиста, который представит ее на Евровидении-2026. Участие в международном песенном конкурсе примет исполнитель Satoshi.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

С какой песней Satoshi представит Молдову на Евровидении-2026

В Нацотборе на Евровидение-2026 в Молдове приняли участие 16 исполнителей. Оценивали артистов по голосам публики и жюри. В конце концов победу одержал Satoshi. Именно он выступит в мае на арене в Вене.

Настоящее имя исполнителя — Влад Сабаюк. Он родом из города Кагул, что на юго-западе Молдовы, вблизи границы с Румынией. Проект Satoshi артист запустил в 2019 году. Певец получил популярность как в Молдове, так и во многих странах Европы. На Евровидении-2026 Satoshi выступит с песней "Viva, Moldova", которая зажгла зал на Нацотборе.

Путь Молдовы на Евровидении

Молдова дебютировала на 50-м песенном конкурсе Евровидение, который состоялся в Киеве в 2005 году. Тогда страну представила группа Zdob și Zdub. Песня "Boonika Bate Toba" набрала 148 баллов и заняла шестое место.

Молдова участвовала в песенном конкурсе 19 раз. Лучший результат стране принесла группа SunStroke Project, которая заняла третье место с песней "Hey Mamma" в 2017 году.

В прошлом году Молдова не участвовала в конкурсе. Однако в 2026 году страна решила снова попробовать свои силы и покорить Евровидение.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими песнями будут соревноваться участники украинского Нацотбора. Обнародованы композиции всех артистов.

Также мы рассказывали о том, кто может представить Украину на Евровидении-2026. Букмекеры назвали имя возможного победителя Нацотбора.

Молдова музыка конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
