Україна
Satoshi представить Молдову на Євробаченні-2026 — з якою піснею

Satoshi представить Молдову на Євробаченні-2026 — з якою піснею

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 15:55
Учасник Євробачення-2026 від Молдови — з якою піснею виступить Satoshi
Представник Молдови на конкурсі Євробачення-2026 Satoshi. Фото: facebook/satoshicahul

Молдова обрала артиста, який представить її на Євробаченні-2026. Участь у міжнародному пісенному конкурсі візьме виконавець Satoshi.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

З якою піснею Satoshi представить Молдову на Євробаченні-2026

У Нацвідборі на Євробачення-2026 у Молдові взяли участь 16 виконавців. Оцінювали артистів за голосами публіки та журі. Зрештою перемогу здобув Satoshi. Саме він виступить у травні на арені у Відні.

Справжнє ім'я виконавця — Влад Сабаюк. Він родом з міста Кагул, що на південному заході Молдови, поблизу кордону з Румунією. Проєкт Satoshi артист запустив у 2019 році. Співак здобув популярність як у Молдові, так і в багатьох країнах Європи. На Євробаченні-2026 Satoshi виступить з піснею "Viva, Moldova", яка запалила зал на Нацвідборі.

Шлях Молдови на Євробаченні

Молдова дебютувала на 50-му пісенному конкурсі Євробачення, який відбувся у Києві в 2005 році. Тоді країну представив гурт Zdob și Zdub. Пісня "Boonika Bate Toba" набрала 148 балів і посіла шосте місце. 

Молдова брала участь у пісенному конкурсі 19 разів. Найкращий результат країні приніс гурт SunStroke Project, який зайняв третє місце з піснею "Hey Mamma" у 2017 році.

Торік Молдова не брала участь у конкурсі. Однак у 2026 році країна вирішила знову спробувати власні сили та підкорити Євробачення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими піснями будуть змагатися учасники українського Нацвідбору. Оприлюднено композиції усіх артистів.

Також ми розповідали про те, хто може представити Україну на Євробаченні-2026. Букмекери назвали ім'я можливого переможця Нацвідбору.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
