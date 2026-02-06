Нацотбор на Евровидение-2026 — кому букмекеры прогнозируют победу

Нацотбор на Евровидение — букмекеры обновили прогнозы на победу
Букмекеры обновили прогнозы на победу в Национальном отборе на Евровидение-2026, который состоится завтра, 7 февраля. В этом году за шанс представить страну на песенном конкурсе будут бороться: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil и ЩукаРыба.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Eurovision World.
Прогнозы относительно победителя Нацотбора на Евровидение-2026
Букмекеры прогнозируют победу Jerry Heil с композицией Catharticus.
На втором месте может оказаться Monokate, которая исполнит песню TYT.
Третье место букмекеры прогнозируют певице Leleka с композицией Ridnym.
Далее места между финалистами могут распределиться так:
- Khayat — "Герцы";
- Mr. Vel — Do or Done;
- Molodi — Legends;
- Laud — Lightkeeper;
- The Elliens — Crawling Whispers;
- ЩукаРыба — "Моя земля";
- Valeriya Force — Open Our Hearts.
Кому прогнозируют победу еврофаны
На сайте Eurovision World также есть голосование еврофанов относительно победителя Нацотбора на Евровидение-2026 в Украине. По итогам голосов сформировался такой рейтинг:
- Jerry Heil — 47%
- Leleka — 18%;
- Monokate — 16%;
- Khayat — 5%;
- Molodi — 3%;
- Мистер Вел — 3%;
- Лауд — 2%;
- The Elliens — 2%;
- "ЩукаРыба" — 1%;
- Valeriya Force — 1%.
Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026
В этом году выступления участников Нацотбора будут оценивать:
- Руслана — победительница Евровидения-2004;
- ZLATA OGNEVICH — певица и сонграйтерка;
- Евгений Филатов — украинский композитор и певец;
- Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM";
- Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.
Кроме того, украинцы смогут проголосовать в приложении "Дія".
Когда смотреть Нацотбор
Финал Нацотбора на Евровидение-2026 начнется 7 февраля в 19:00. Однако в 18:00 зрителей ожидает онлайн-трансляция предшоу.
Напомним, на Нацотборе выступят украинские звезды, среди которых группа Ziferblat, Zlata Ognevich и Tvorchi.
А певица Jerry Heil рассказала, как создавали песню Catharticus, с которой она участвует в Нацотборе.
