Україна
Популярные запросы

Дата публикации 6 февраля 2026 20:06
Нацотбор на Евровидение-2026 — кому букмекеры прогнозируют победу
Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

Букмекеры обновили прогнозы на победу в Национальном отборе на Евровидение-2026, который состоится завтра, 7 февраля. В этом году за шанс представить страну на песенном конкурсе будут бороться: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil и ЩукаРыба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Eurovision World.

Читайте также:

Прогнозы относительно победителя Нацотбора на Евровидение-2026

Букмекеры прогнозируют победу Jerry Heil с композицией Catharticus.

На втором месте может оказаться Monokate, которая исполнит песню TYT.

Третье место букмекеры прогнозируют певице Leleka с композицией Ridnym.

Далее места между финалистами могут распределиться так:

  • Khayat — "Герцы";
  • Mr. Vel — Do or Done;
  • Molodi — Legends;
  • Laud — Lightkeeper;
  • The Elliens — Crawling Whispers;
  • ЩукаРыба — "Моя земля";
  • Valeriya Force — Open Our Hearts.
Перечень участников и рейтинг. Фото: скриншот

Кому прогнозируют победу еврофаны

На сайте Eurovision World также есть голосование еврофанов относительно победителя Нацотбора на Евровидение-2026 в Украине. По итогам голосов сформировался такой рейтинг:

  • Jerry Heil — 47%
  • Leleka — 18%;
  • Monokate — 16%;
  • Khayat — 5%;
  • Molodi — 3%;
  • Мистер Вел — 3%;
  • Лауд — 2%;
  • The Elliens — 2%;
  • "ЩукаРыба" — 1%;
  • Valeriya Force — 1%.
Голосование еврофанов. Фото: скриншот

Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026

В этом году выступления участников Нацотбора будут оценивать:

  • Руслана — победительница Евровидения-2004;
  • ZLATA OGNEVICH — певица и сонграйтерка;
  • Евгений Филатов — украинский композитор и певец;
  • Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM";
  • Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

Кроме того, украинцы смогут проголосовать в приложении "Дія".

Когда смотреть Нацотбор

Финал Нацотбора на Евровидение-2026 начнется 7 февраля в 19:00. Однако в 18:00 зрителей ожидает онлайн-трансляция предшоу.

Напомним, на Нацотборе выступят украинские звезды, среди которых группа Ziferblat, Zlata Ognevich и Tvorchi.

А певица Jerry Heil рассказала, как создавали песню Catharticus, с которой она участвует в Нацотборе.

Евровидение Украина песни конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
