Нацотбор на Евровидение-2026 — кому букмекеры прогнозируют победу

Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

Букмекеры обновили прогнозы на победу в Национальном отборе на Евровидение-2026, который состоится завтра, 7 февраля. В этом году за шанс представить страну на песенном конкурсе будут бороться: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Leleka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil и ЩукаРыба.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Eurovision World.

Прогнозы относительно победителя Нацотбора на Евровидение-2026

Букмекеры прогнозируют победу Jerry Heil с композицией Catharticus.

На втором месте может оказаться Monokate, которая исполнит песню TYT.

Третье место букмекеры прогнозируют певице Leleka с композицией Ridnym.

Далее места между финалистами могут распределиться так:

Khayat — "Герцы";

Mr. Vel — Do or Done;

Molodi — Legends;

Laud — Lightkeeper;

The Elliens — Crawling Whispers;

ЩукаРыба — "Моя земля";

Valeriya Force — Open Our Hearts.

Перечень участников и рейтинг. Фото: скриншот

Кому прогнозируют победу еврофаны

На сайте Eurovision World также есть голосование еврофанов относительно победителя Нацотбора на Евровидение-2026 в Украине. По итогам голосов сформировался такой рейтинг:

Jerry Heil — 47%

Leleka — 18%;

Monokate — 16%;

Khayat — 5%;

Molodi — 3%;

Мистер Вел — 3%;

Лауд — 2%;

The Elliens — 2%;

"ЩукаРыба" — 1%;

Valeriya Force — 1%.

Голосование еврофанов. Фото: скриншот

Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026

В этом году выступления участников Нацотбора будут оценивать:

Руслана — победительница Евровидения-2004;

ZLATA OGNEVICH — певица и сонграйтерка;

Евгений Филатов — украинский композитор и певец;

Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM";

Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

Кроме того, украинцы смогут проголосовать в приложении "Дія".

Когда смотреть Нацотбор

Финал Нацотбора на Евровидение-2026 начнется 7 февраля в 19:00. Однако в 18:00 зрителей ожидает онлайн-трансляция предшоу.

Напомним, на Нацотборе выступят украинские звезды, среди которых группа Ziferblat, Zlata Ognevich и Tvorchi.

А певица Jerry Heil рассказала, как создавали песню Catharticus, с которой она участвует в Нацотборе.