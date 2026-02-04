Нацотбор на Евровидение 2026 — онлайн трансляция конкурса

Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Иллюстративное фото: Евровидение Украина/Facebook

Уже в эту субботу, 7 февраля, станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2026. Песенный конкурс состоится 12-16 мая в столице Австрии — Вене.

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2026 — читайте в материале Новини.LIVE.

Афиша финала Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: Суспільне мовлення

Финал Нацотбора на Евровидение-2026

В субботу, 7 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2026. В 18:00 зрителей ожидает онлайн-трансляция предшоу. В нем ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева расскажет о полном пути команд и артистов.

Предшоу покажет не только как готовятся финалисты, а почему Нацотбор имеет более глубокий смысл для Украины сегодня.

После этого в 19:00 начнется онлайн-трансляция финала Нацотбора на Евровидение-2026, ведущими которого стали украинская телеведущая Леся Никитюк и неизменный ведущий Тимур Мирошниченко.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение-2026 можно на всех доступных площадках - на телевидении, в YouTube и слушать на радио.

Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026

В Украине онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение-2026 можно будет посмотреть на следующих площадках:

на телеканале "Суспільне Культура";

на ютуб-канале "Евровидение Украина";

на сайтах "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине";

слушать на "Радио Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;

смотреть на английском языке на ютуб-канале "Евровидение Украина", комментировать будут Юрий Мазур и Наталья Слипенко;

в приложении "Дія".

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: Суспільне мовлення

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2026

Порядок выступлений участников в финале Национального отбора определила жеребьевка:

Valeriya Force — Open Our Hearts;

Molodi — legends;

Monokate — "ТYТ";

The Elliens — Crawling Whispers;

LAUD — Lightkeeper;

LELÉKA — Ridnym;

Mr. Vel — Do or Done;

KHAYAT — "Герци";

Jerry Heil — Catharticus (Prayer);

"ЩукаРиба" — "Моя земля".

Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026

В этом году в жюри Нацотбора на Евровидение вошли:

победительница Евровидения-2004 Руслана;

певица, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH;

украинский композитор и певец Евгений Филатов;

генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;

режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Ранее мы информировали, что накануне финала Нацотбора на Евровидение-2026 букмекеры обнародовали свои прогнозы и назвали фаворита, который имеет наибольшие шансы на победу.

Также мы рассказывали, что финалист Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT признался, что получал предложения работы в России.