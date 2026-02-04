Видео
Україна
Видео

Кто поедет на Евровидение 2026 — где и когда смотреть финал Нацотбора

Кто поедет на Евровидение 2026 — где и когда смотреть финал Нацотбора

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:47
Нацотбор на Евровидение 2026 — онлайн трансляция конкурса
Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Иллюстративное фото: Евровидение Украина/Facebook

Уже в эту субботу, 7 февраля, станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2026. Песенный конкурс состоится 12-16 мая в столице Австрии — Вене.

Где и когда смотреть онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2026 — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026
Афиша финала Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: Суспільне мовлення

Финал Нацотбора на Евровидение-2026

В субботу, 7 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2026. В 18:00 зрителей ожидает онлайн-трансляция предшоу. В нем ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева расскажет о полном пути команд и артистов.

Предшоу покажет не только как готовятся финалисты, а почему Нацотбор имеет более глубокий смысл для Украины сегодня.

После этого в 19:00 начнется онлайн-трансляция финала Нацотбора на Евровидение-2026, ведущими которого стали украинская телеведущая Леся Никитюк и неизменный ведущий Тимур Мирошниченко.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение-2026 можно на всех доступных площадках - на телевидении, в YouTube и слушать на радио.

Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026

В Украине онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение-2026 можно будет посмотреть на следующих площадках:

  • на телеканале "Суспільне Культура";
  • на ютуб-канале "Евровидение Украина";
  • на сайтах "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине";
  • слушать на "Радио Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;
  • смотреть на английском языке на ютуб-канале "Евровидение Украина", комментировать будут Юрий Мазур и Наталья Слипенко;
  • в приложении "Дія".
Нацвідбір Євробачення-2026 фінал
Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: Суспільне мовлення

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2026

Порядок выступлений участников в финале Национального отбора определила жеребьевка:

  • Valeriya Force — Open Our Hearts;
  • Molodi — legends;
  • Monokate — "ТYТ";
  • The Elliens — Crawling Whispers;
  • LAUD — Lightkeeper;
  • LELÉKA — Ridnym;
  • Mr. Vel — Do or Done;
  • KHAYAT — "Герци";
  • Jerry Heil — Catharticus (Prayer);
  • "ЩукаРиба" — "Моя земля".

Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026

В этом году в жюри Нацотбора на Евровидение вошли:

  • победительница Евровидения-2004 Руслана;
  • певица, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH;
  • украинский композитор и певец Евгений Филатов;
  • генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;
  • режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Ранее мы информировали, что накануне финала Нацотбора на Евровидение-2026 букмекеры обнародовали свои прогнозы и назвали фаворита, который имеет наибольшие шансы на победу.

Также мы рассказывали, что финалист Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT признался, что получал предложения работы в России.

Евровидение песни конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
