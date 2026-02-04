Нацотбор на Евровидение 2026 — онлайн трансляция конкурса

Кто поедет на Евровидение 2026 — где и когда смотреть финал Нацотбора
Уже в эту субботу, 7 февраля, станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2026. Песенный конкурс состоится 12-16 мая в столице Австрии — Вене.
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение 2026 — читайте в материале Новини.LIVE.
Финал Нацотбора на Евровидение-2026
В субботу, 7 февраля, состоится финал Нацотбора на Евровидение-2026. В 18:00 зрителей ожидает онлайн-трансляция предшоу. В нем ведущая видеоблога Евровидения Украина Анна Тульева расскажет о полном пути команд и артистов.
Предшоу покажет не только как готовятся финалисты, а почему Нацотбор имеет более глубокий смысл для Украины сегодня.
После этого в 19:00 начнется онлайн-трансляция финала Нацотбора на Евровидение-2026, ведущими которого стали украинская телеведущая Леся Никитюк и неизменный ведущий Тимур Мирошниченко.
Смотреть онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение-2026 можно на всех доступных площадках - на телевидении, в YouTube и слушать на радио.
Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2026
В Украине онлайн-трансляцию финала Нацотбора на Евровидение-2026 можно будет посмотреть на следующих площадках:
- на телеканале "Суспільне Культура";
- на ютуб-канале "Евровидение Украина";
- на сайтах "Суспільне Культура" и "Евровидение в Украине";
- слушать на "Радио Промінь" с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко;
- смотреть на английском языке на ютуб-канале "Евровидение Украина", комментировать будут Юрий Мазур и Наталья Слипенко;
- в приложении "Дія".
Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2026
Порядок выступлений участников в финале Национального отбора определила жеребьевка:
- Valeriya Force — Open Our Hearts;
- Molodi — legends;
- Monokate — "ТYТ";
- The Elliens — Crawling Whispers;
- LAUD — Lightkeeper;
- LELÉKA — Ridnym;
- Mr. Vel — Do or Done;
- KHAYAT — "Герци";
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer);
- "ЩукаРиба" — "Моя земля".
Состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026
В этом году в жюри Нацотбора на Евровидение вошли:
- победительница Евровидения-2004 Руслана;
- певица, сонграйтерка ZLATA OGNEVICH;
- украинский композитор и певец Евгений Филатов;
- генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;
- режиссер, хореограф-постановщик Константин Томильченко.
Ранее мы информировали, что накануне финала Нацотбора на Евровидение-2026 букмекеры обнародовали свои прогнозы и назвали фаворита, который имеет наибольшие шансы на победу.
Также мы рассказывали, что финалист Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT признался, что получал предложения работы в России.
Читайте Новини.LIVE!