Победитель Нацотбора на Евровидение — кто представит Украину

Победитель Нацотбора на Евровидение — кто представит Украину

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 22:27
Победитель Нацотбора на Евровидение — кто представит Украину
Участники Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

Украинцы и жюри определили победителя Нацотбора на Евровидение-2026, который представит страну на песенном конкурсе в Вене в мае. По итогам голосования на первом месте оказалась LELEKA.

Новини.LIVE рассказывают подробнее о победителе Нацотбора на Евровидение-2026.

Читайте также:

LELEKA представит Украину на Евровидении-2026

Украинцы традиционно голосовали в приложении "Дія", а также через СМС-сообщения. Баллы также выставляли жюри, среди которых были Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

Новость дополняется...

Напомним, Новини.LIVE проводили подробную онлайн-трансляцию Нацотбора на Евровидение-2026.

Ранее букмекеры и еврофаны давали свои прогнозы относительно победителя конкурса.

Евровидение Украина конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
