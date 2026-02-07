Победитель Нацотбора на Евровидение — кто представит Украину

Участники Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

Украинцы и жюри определили победителя Нацотбора на Евровидение-2026, который представит страну на песенном конкурсе в Вене в мае. По итогам голосования на первом месте оказалась LELEKA.

Новини.LIVE рассказывают подробнее о победителе Нацотбора на Евровидение-2026.

LELEKA представит Украину на Евровидении-2026

Украинцы традиционно голосовали в приложении "Дія", а также через СМС-сообщения. Баллы также выставляли жюри, среди которых были Руслана, ZLATA OGNEVICH, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.

