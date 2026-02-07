LELÉKA поедет на Евровидение-2026 — как прошел феерический финал Нацотбора

Сцена Нацотбора на Евровидение-2026. Фото: "Суспільне"

В субботу, 7 февраля, состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2026. В этом году организаторы, как и обещали, удивили зрителей новым форматом и еще более яркими постановками. Выступления финалистов были настолько грандиозными, что фанаты даже сравнили нынешний Нацотбор с самим Евровидением. Однако не обошлось и без скандалов.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик работала на событии, поэтому мы эксклюзивно рассказываем о том, каким был финал Национального отбора на Евровидение-2026.

Главный редактор Новости.LIVE Елена Халик. Фото: Новости.LIVE

Выступления финалистов Нацотбора-2026

В этом году изменился состав ведущих шоу. Вместе с Тимуром Мирошниченко на сцену Нацотбора вышла Леся Никитюк. А вот Анна Тульева работала ведущей в зоне еврофанов и на предшоу, которое началось в 18:00 — за час до основного.

Уже в 19:00 зрители увидели долгожданное начало Нацотбора. Первой на сцену вышла певица Valeriya Force. Она выступила с песней "Open Our Hearts". Свой трек она назвала призывом открыть сердце для любви, света и силы, живущей внутри каждого.

Под номером 2 на сцене выступила группа MOLODI с песней "legends". Участники группы признались, что этот Нацотбор кардинально отличался от прошлогоднего.

"Он на несколько голов выше по уровню подготовки. Возможно, мы в прошлом году были зажаты или еще что-то, но в этом году мы знали, что и как делать", — добавили MOLODI.

Далее зрителей заворожила Monokate. Артистка выступила с песней "TYT" под номером 3. Она призналась, что не жалеет о своем решении вернуться на Нацотбор.

"Прошлый опыт был очень стрессовый. Я и поседела, и потеряла много нервных клеток. У меня была куча трагедий, связанных с Нацотбором и Евровидением. Сейчас же я вышла на сцену и получила удовольствие. Впервые в жизни", — призналась Monokate.

Зажгла сцену и группа The Elliens. С песней "Crawling Whispers" она выступила под номером 4. Участники отметили, что счастливы стать частью Нацотбора.

"Наши репетиции действительно не прошли даром. Все прошло замечательно. Мы волновались, ведь было несколько моментов спорных на реакцию, на момент. Их не просчитаешь автоматически. Однако все произошло так, как было запланировано", — добавили The Elliens.

Под номером 5 на сцене выступил LAUD. В этом году артист исполнил песню "Lightkeeper". Он признался, чем отличалось участие в Нацотборе-2026 от предыдущих конкурсов.

"Это мой первый сознательный отбор, когда я выступил как независимый артист. Я вышел и сделал то, что я хочу. Я подготовил ту песню, впервые, которую я реально хотел слышать", — заявил LAUD.

Невероятно чувствительным выступлением удивила LELÉKA. Ее песня "Ridnym" прозвучала на Нацотборе шестой.

"Она (Песня "Ridnym". — Ред.) — о внутренней силе, о смелости посмотреть в глаза страху. Она была заготовлена еще до подачи заявки на Нацотбор. Я чувствовала, что она имеет особый посыл", — отметила певица.

Под номером 7 на Национальном отборе выступил Mr. Vel с песней "Do or Done". Он отметил, что это участие было его детской мечтой.

"Я шокирован, потому что эмоции, которые я чувствую — фантастические. Я горжусь собой, потому что была проделана огромная работа", — признался певец.

Следующим на сцену конкурса вышел KHAYAT. Его песня "Герцы" в очередной раз очаровала зрителей. Именно благодаря поддержке фанов артист попал в финал шоу.

"Эта песня не просто о перформансе, не о дыме или камнях. Это общая история, которая должна откликнуться каждому украинцу. В ней нет скрытых смыслов. Мы живем во время, когда нет смысла скрывать что-то. Мы должны говорить все так, как есть. И эта песня очень характерно это делает", — отметил KHAYAT.

Певица Jerry Heil выступила на Национальном отборе с песней "Catharticus". Она вышла на сцену предпоследней — под номером 9.

"Ощущение облегчения (От возвращения на сцену Нацотбора. — Ред). Это видимо и есть "catharticus", — призналась певица.

Последней на сцену Нацотбора вышла группа "ЩукаРиба", которая исполнила песню "Моя земля". Участники группы признались, что конкурс стал для них своеобразным испытанием.

"Для нас — это большой шаг в будущее. Потому что мы живем в определенных рамках и для людей, занимающихся именно народным творчеством, это вызов. Однако для нас честь сегодня здесь быть", — отметили участники группы "ЩукаРыба".

Приглашенные гости Нацотбора-2026

Нынешний Нацотбор на Евровидение открыла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". В прошлом году именно она представила Украину на международном песенном конкурсе. Участники группы признались, что на этот раз выступление ощущалось совсем по-другому.

"Уже меньше стресса. Мы вышли и получили уже ностальгию. Да и сама песня была в другой интерпретации, в другой аранжировке. Мне кажется, что если бы мы сделали такую версию (Для выступления на Евровидении-2025. — Ред) у нас было, возможно, были бы большие шансы на то, чтобы занять более высокое место. Надеюсь, что и в последующие годы мы будем выступать на Нацотборе в качестве гостей", — отметил барабанщик группы Федор Ходаков.

Кроме Ziferblat приглашенными гостями также стали представители Детского Евровидения. Светлана Тарабарова выступила вместе с Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян.

Приятным сюрпризом также стал мешап из песен One Day и Bonfire, который представили Zlata Ognevich и группа Tvorchi.

Среди приглашенных гостей Нацотбора также был нынешний представитель Молдовы на Евровидении. Певец Satoshi покорил зрителей зажигательным выступлением и признался, за кого болел.

"Я могу сказать, что это были сильные соревнования. У вас очень сильные участники, но я лично болел за Jerry Heil", — признался Satoshi.

Довольны ли продюсеры Нацотбором-2026

Креативный продюсер Национального отбора на Евровидение-2026 Герман Ненов признался, что он доволен тем, как прошел конкурс в этом году.

"Я бываю очень редко доволен, но в этом году мы действительно смогли показать уровень шоу, к которому мы хотим все тянуться. Есть над чем работать, что совершенствовать, но это огромный шаг в качестве картинки, продакшена, в том, как мы переформатировали шоу", — отметил продюсер.

Герман Ненов. Фото: instagram/german.nenov

Он добавил, что перед командой стояли непростые задачи. Несмотря на это, все удалось воплотить в реальность.

"На самом деле у меня было большое желание превзойти прошлогодние визитки, потому что визитки прошлого года у нас были очень классные и была задача, как говорится, новый левел. И это удалось", — отметил Ненов.

Музыкальным продюсером Нацотбора-2026 стала Джамала. Артистка призналась, что такой опыт с выступлением на сцене Евровидения, конечно, не сравнить.

"Когда ты все же представляешь страну, это огромная ответственность. Конечно, это командная работа, но тем не менее на сцене ты сам. Быть продюсером — это тоже ответственно, но здесь есть много факторов. Это огромная команда и каждый отвечает за свою часть", — призналась Джамала.

Джамала и LELÉKA. Фото: instagram/jamalajaaa

Она добавила, что было трудно выбирать финалистов из огромного количества заявок. Кроме того, особых усилий требовала работа с участниками Нацотбора. Многие песни пришлось совершенствовать или даже несколько менять.

"Быть музыкальным продюсером и представлять страну на Евровидении — это разные вещи. Но я очень счастлива, что сегодня была причастна к Нацотбору с таким составом исполнителей", — отметила Джамала.

Она также исполнила на сцене Нацотбора свою песню "1944". Именно с этой композицией певица победила на Евровидении в 2016 году.

Результаты голосования и победитель Нацотбора-2026

Определяли победителя с помощью голосования зрителей и профессионального жюри, в состав которого вошли:

победительница Евровидения-2004 Руслана;

певица и сонграйтерка Злата Огневич;

украинский композитор и певец Евгений Филатов;

генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" и директор "ХитFM" Виталий Дроздов;

режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Жюри Нацотбора-2026. Фото: "Суспільне"

Они распределили баллы следующим образом:

1 балл — The Elliens;

2 балла — Molodi;

3 балла — "ЩукаРыба";

4 балла — Valeriya Force;

5 баллов — KHAYAT;

6 баллов — Monokate;

7 баллов — Mr. Vel;

8 баллов — Jerry Heil;

9 баллов — LAUD;

10 баллов — LELÉKA.

Зрители имели возможность голосовать в приложении "Дія" и с помощью SMS. Свои баллы они распределили так:

1 балл — "ЩукаРыба";

2 балла — Valeriya Force;

3 балла — Monokate;

4 балла — Molodi;

5 баллов — The Elliens;

6 баллов — Mr. Vel;

7 баллов — KHAYAT;

8 баллов — Jerry Heil;

9 баллов — LAUD;

10 баллов — LELÉKA.

LELÉKA на Нацотборе-2026. Фото: "Суспільне"

По результатам голосования жюри и зрителей на Нацотборе-2026 победила LELÉKA с песней "Ridnym". Она получила за выступление максимальные 20 баллов.

Скандалы на Нацотборе-2026

На нынешнем Национальном отборе не обошлось без скандалов. Жюри прямо перед открытием линий откровенно просило голосовать украинцев за одну из конкурсанток. Это возмутило других участников.

"Я считаю, что у нас есть самородок. Я всех вас призываю выбрать на Евровидение в Вену 2026 года LELÉKA", — сказала после выступлений финалистов певица Руслана.

Фанаты Нацотбора мгновенно высказались по этому поводу в Threads. Они назвали такое поведение непрофессиональным и нарушающим правила. Откровенная прямая агитация за конкретного участника возмутила зрителей.

Еще один скандал разгорелся из-за номера Jerry Heil. После трансляции выступления певица заявила, что его показали не таким, каким он должен был бы быть.

"Очень жаль, что после такого количества просьб на репетициях и перед выступлением по телевидению решили так и не показать идею Йоанна Буржуа, в которой собственно и была суть нашего номера. Мы с командой не можем для себя это ничем объяснить", — написала Jerry Heil.

@jerryheil Эти электроприборы - это специально разработанные для номера приборы, которые ломались, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса. Задачей постановки было сказать миру: проснитесь, потому что мы на пороге апокалипсиса! #jerryheil ♬ CATHARTICUS prayer - Jerry Heil

Она добавила, что зрители так и не увидели главный замысел режиссера. По ее словам, задачей постановки было заявить миру о том, что он на пороге апокалипсиса.

Несмотря на все, нынешний Нацотбор фанаты назвали одним из лучших в истории шоу. Он покорил грандиозными постановками и качественным звучанием.

Напомним, ранее мы писали о том, что Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении-2024. Тогда певица представляла Украину на конкурсе вместе с Alyona Alyona.

Также мы рассказывали о том, что Злата Огневич раскрыла самый большой факап на Евровидении-2013. Это едва не сорвало выступление украинской артистки.

