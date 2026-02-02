Злата Огневич об участии в Евровидении — что ей запретили делать на сцене

Огневич призналась, что едва не сорвало ее номер на Евровидении
Украинская певица Злата Огневич в этом году будет оценивать конкурсантов Нацотбора. В 2013 году исполнительница и сама приняла участие в международном конкурсе, однако тогда ее номер едва не испортило.
Об этом артистка рассказала в выпуске "ЄвроХаб".
Злата Огневич призналась, что ей запретили делать на Евровидении
Певица поделилась неприятностью, которая случилась во время постановки ее номера на сцене песенного конкурса Евровидение. Огневич призналась, что самым большим форс-мажором стало то, что организаторы запретили использовать ей определенные элементы сценографии.
"Мы готовили один номер в Украине, прорисовывали 3D графику, выстроили сценографию. Когда мы приехали уже на Евровидение, нам сказали, что определенных элементов не будет: "Мы вам запрещаем это делать", — поделилась певица.
Огневич добавила, что ей это было больно и неприятно. Особенно поразило певицу то, что организаторы конкурса фактически использовали сами определенные элементы, которые разработали в Украине. Из-за этого команде Огневич пришлось переделывать номер.
"В такие моменты не имеет значения, сколько раз тебе говорили нет, сколько раз ты падал. Имеет значение лишь то, сколько раз ты готов подниматься и снова идти", — отметила певица.
