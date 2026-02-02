Видео
Главная Евровидение Огневич призналась, что едва не сорвало ее номер на Евровидении

Огневич призналась, что едва не сорвало ее номер на Евровидении

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:05
Злата Огневич об участии в Евровидении — что ей запретили делать на сцене
Украинская певица Злата Огневич. Фото: кадр из видео

Украинская певица Злата Огневич в этом году будет оценивать конкурсантов Нацотбора. В 2013 году исполнительница и сама приняла участие в международном конкурсе, однако тогда ее номер едва не испортило.

Об этом артистка рассказала в выпуске "ЄвроХаб".

Певица поделилась неприятностью, которая случилась во время постановки ее номера на сцене песенного конкурса Евровидение. Огневич призналась, что самым большим форс-мажором стало то, что организаторы запретили использовать ей определенные элементы сценографии.

"Мы готовили один номер в Украине, прорисовывали 3D графику, выстроили сценографию. Когда мы приехали уже на Евровидение, нам сказали, что определенных элементов не будет: "Мы вам запрещаем это делать", — поделилась певица.

Огневич добавила, что ей это было больно и неприятно. Особенно поразило певицу то, что организаторы конкурса фактически использовали сами определенные элементы, которые разработали в Украине. Из-за этого команде Огневич пришлось переделывать номер.

"В такие моменты не имеет значения, сколько раз тебе говорили нет, сколько раз ты падал. Имеет значение лишь то, сколько раз ты готов подниматься и снова идти", — отметила певица.

Евровидение музыка Злата Огневич выступление конкурс
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
