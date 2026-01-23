Ведущие Нацотбора на Евровидение-2026 — кто будет вести конкурс

Дизайн сцены Нацотбора-2026. Фото: Суспільне

В субботу, 7 февраля, состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. За право представлять Украину на сцене в Вене будут соревноваться десять участников. Также стало известно, кто будет ведущими шоу.

Об этом сообщило Суспільне в пятницу, 23 января.

Ведущие Нацотбора-2026

Звездной парой, которая будет вести Национальный отбор в этом году, стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Они будут работать как вместе, так и в разных локациях.

"В этом году впервые буду вести Национальный отбор на Евровидение и очень волнуюсь. Но любовь к музыке и постоянный интерес к новым участникам никогда не покидал мою душу. Сегодня особенно хочется быть причастной к тому судьбоносному моменту, когда кто-то из украинских звезд подарит Европе свой свет - даже несмотря на темноту дома", — прокомментировала Леся Никитюк.

Тимур Мирошниченко добавил, что нынешний Нацотбор будет особенным. Он отметил, что уже работал в паре с Никитюк на различных мероприятиях, но на сцене такого формата еще не встречались.

"Это будет наш дебют на больших экранах вместе. Знаю, что Евровидение давно хотело увидеть Лесю. Я надеюсь, что Леся тоже хотела оказаться на сцене Нацотбора. Наконец этот метч произошел, я счастлив оказаться в такой компании и уверен, что будет интересно, неординарно, а местами даже эпично", — заявил ведущий.

Предшоу Нацотбора на Евровидение-2026 будет вести Анна Тульева. Кроме того, она присоединится к основной части шоу как ведущая зоны еврофанов.

"Я очень ценю доверие быть этим голосом и этим мостиком между сценой и фанами. Для меня это большая ответственность и одновременно абсолютное счастье", — поделилась Тульева.

