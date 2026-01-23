Ведучі Нацвідбору на Євробачення-2026 — хто буде вести конкурс

Дизайн сцени Нацвідбору-2026. Фото: Суспільне

У суботу, 7 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2026. За право представляти Україну на сцені у Відні змагатимуться десятеро учасників. Також стало відомо, хто буде ведучими шоу.

Про це повідомило Суспільне у п'ятницю, 23 січня.

Ведучі Нацвідбору-2026

Зірковою парою, що буде вести Національний відбір цьогоріч, стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Вони будуть працювати як разом, так й у різних локаціях.

"Цього року вперше буду вести Національний відбір на Євробачення і дуже хвилююсь. Але любов до музики і постійна цікавість до нових учасників ніколи не покидала мою душу. Сьогодні особливо хочеться бути причетною до того доленосного моменту, коли хтось з українських зірок подарує Європі своє світло — навіть попри темряву вдома", — прокоментувала Леся Нікітюк.

Тімур Мірошниченко додав, що цьогорічний Нацвідбір буде особливим. Він зазначив, що вже працював у парі з Нікітюк на різноманітних заходах, але на сцені такого формату ще не зустрічалися.

"Це буде наш дебют на великих екранах разом. Знаю, що Євробачення давно хотіло побачити Лесю. Я сподіваюся, що Леся теж хотіла опинитися на сцені Нацвідбору. Врешті цей метч стався, я щасливий опинитися в такій компанії і впевнений, що буде цікаво, неординарно, а місцями навіть епічно", — заявив ведучий.

Передшоу Нацвідбору на Євробачення-2026 буде вести Анна Тульєва. Крім того, вона долучиться до основної частини шоу як ведуча зони єврофанів.

"Я дуже ціную довіру бути цим голосом і цим містком між сценою та фанами. Для мене це велика відповідальність і водночас абсолютне щастя", — поділилася Тульєва.

