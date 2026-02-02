Відео
Україна
Головна Євробачення Огнєвіч зізналася, що ледь не зірвало її номер на Євробаченні

Огнєвіч зізналася, що ледь не зірвало її номер на Євробаченні

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 19:05
Злата Огнєвіч про участь у Євробаченні — що їй заборонили робити на сцені
Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: кадр з відео

Українська співачка Злата Огнєвіч цьогоріч буде оцінювати конкурсантів Нацвідбору. У 2013 році виконавиця й сама взяла участь у міжнародному конкурсі, однак тоді її номер ледь дещо не зіпсувало.

Про це артистка розповіла у випуску "ЄвроХаб".

Читайте також:

Злата Огнєвіч зізналася, що їй заборонили робити на Євробаченні

Співачка поділилася неприємністю, яка трапилася під час постановки її номера на сцені пісенного конкурсу Євробачення. Огнєвіч зізналася, що найбільшим форс-мажором стало те, що організатори заборонили використовувати їй певні елементи сценографії.

"Ми готували один номер в Україні, промальовували 3D графіку, вибудували сценографію. Коли ми приїхали вже на Євробачення, нам сказали, що певних елементів не буде: "Ми вам забороняємо це робити", — поділилася співачка.

Огнєвіч додала, що їй це було боляче і неприємно. Особливо вразило співачку те, що організатори конкурсу фактично використали самі певні елементи, що розробили в Україні. Через це команді Огнєвіч довелося переробляти номер.

"У такі моменти не має значення, скільки разів тобі казали ні, скільки разів ти падав. Має значення лише те, скільки разів ти готовий підійматися і знову іти", — зазначила співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто ще буде в журі Нацвідбору на Євробачення. Стали відомі імена усіх суддів.

Також ми розповідали про те, хто вестиме Нацвідбір на Євробачення. Цього року дехто вперше вийде на сцену конкурсу.

