Україну на Євробаченні-2026 представить LELÉKA — угоду укладено

Суспільне Мовлення уклало договір на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2026 з переможницею Національного відбору LELÉKA. Після підписання угоди співачка офіційно стала представницею України на конкурсі.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 пройшов 7 лютого. Підсумковий результат формували порівну оцінки журі та голоси глядачів. Голосування аудиторії відбувалося через мобільний застосунок "Дія" та за допомогою СМС: у "Дія" зафіксували 208 391 голос, а кількість отриманих повідомлень перевищила 19 тисяч.

Ювілейний, 70-й конкурс проведуть в австрійській столиці Відні. Майданчиком для шоу обрали Wiener Stadthalle, яку називають найбільшою критою ареною Австрії. Згідно з результатами жеребкування, Україна виступить у другій частині другого півфіналу.

Організатори вже визначили календар конкурсного тижня: півфінальні шоу заплановані на 12 та 14 травня 2026 року, а гранд-фінал має відбутися в суботу, 16 травня. Ведучими Євробачення-2026 стануть Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі. Відомо, що дивитися Євробачення можна буде на "Суспільне Культура" та "Радіо Промінь" — вони отримали статус офіційних медіапартнерів конкурсу.

