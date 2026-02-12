Співак LAUD прокоментував заяву LELÉKA щодо кубка

Співак LAUD. Фото: Суспільне

Після гучної заяви переможниці Нацвідбору на "Євробачення-2026" LELÉKA щодо можливості передати кубок срібному призеру конкурсу LAUD артист уперше відреагував публічно. Він звернувся до фанатів пісенного конкурсу.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на заяву співака в соцмережі Threads.

Реклама

Читайте також:

LAUD відреагував на реакцію співачки LELEKA

Напередодні співачка зізналася, що після фіналу її не полишали думки про виступ конкурента. Вона розповіла, що щиро вболівала за LAUD і вважала його фаворитом.

"Перша думка, з якою я прокинулася — LAUD настільки неймовірно заспівав, я за нього так вболівала... Я йому завжди казала, що він для мене найкращий вокаліст. Я лежала в ліжку і думала: "Чому я, чому не він?". І можливо, можна якось передавати кубки", — поділилася LELÉKA.

Її слова викликали широкий резонанс у мережі після Нацвідбору Євробачення. Згодом LAUD прокоментував ситуацію на своїй сторінці в Threads, звернувшись як до переможниці, так і до українців.

Повідомлення LAUD. Фото: скриншот

"Нацвідбір завершився, і Україна має свого представника. Щиро бажаю LELÉKA гідно пройти цей шлях і впоратися з усіма викликами — їй зараз точно потрібна наша підтримка. Підтримка артиста — це про єдність і повагу один до одного, це важливо", — написав він.

Нагадаємо, солістка гурту LELÉKA розповіла, як зародився гурт та як він став популярним у Берліні. Також вона розповіла, які виступи на Євробаченні їй запам'яталися найбільше.