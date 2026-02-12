Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LAUD отреагировал на заявление LELÉKA о передаче кубка

LAUD отреагировал на заявление LELÉKA о передаче кубка

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 08:25
Певец LAUD прокомментировал заявление LELÉKA относительно кубка
Певец LAUD. Фото: Суспільне

После громкого заявления победительницы Нацотбора на "Евровидение-2026" LELÉKA о возможности передать кубок серебряному призеру конкурса LAUD артист впервые отреагировал публично. Он обратился к фанатам песенного конкурса.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление певца в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

LAUD отреагировал на реакцию певицы LELEKA

Накануне певица призналась, что после финала ее не покидали мысли о выступлении конкурента. Она рассказала, что искренне болела за LAUD и считала его фаворитом.

"Первая мысль, с которой я проснулась — LAUD настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я, почему не он?". И возможно, можно как-то передавать кубки", — поделилась LELÉKA.

Ее слова вызвали широкий резонанс в сети после Нацотбора Евровидения. Впоследствии LAUD прокомментировал ситуацию на своей странице в Threads, обратившись как к победительнице, так и к украинцам.

null
Сообщение LAUD. Фото: скриншот

"Нацотбор завершился, и Украина имеет своего представителя. Искренне желаю LELÉKA достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами — ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста — это о единстве и уважении друг к другу, это важно", — написал он.

Напомним, солистка группы LELÉKA рассказала, как зародилась группа и как она стала популярной в Берлине. Также она рассказала, какие выступления на Евровидении ей запомнились больше всего.

Ваша пробная версия Premium закончилась

певец смотреть Евровидение Нацотбор Евровидения Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации