Певец LAUD прокомментировал заявление LELÉKA относительно кубка

После громкого заявления победительницы Нацотбора на "Евровидение-2026" LELÉKA о возможности передать кубок серебряному призеру конкурса LAUD артист впервые отреагировал публично. Он обратился к фанатам песенного конкурса.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на заявление певца в соцсети Threads.

LAUD отреагировал на реакцию певицы LELEKA

Накануне певица призналась, что после финала ее не покидали мысли о выступлении конкурента. Она рассказала, что искренне болела за LAUD и считала его фаворитом.

"Первая мысль, с которой я проснулась — LAUD настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала: "Почему я, почему не он?". И возможно, можно как-то передавать кубки", — поделилась LELÉKA.

Ее слова вызвали широкий резонанс в сети после Нацотбора Евровидения. Впоследствии LAUD прокомментировал ситуацию на своей странице в Threads, обратившись как к победительнице, так и к украинцам.

"Нацотбор завершился, и Украина имеет своего представителя. Искренне желаю LELÉKA достойно пройти этот путь и справиться со всеми вызовами — ей сейчас точно нужна наша поддержка. Поддержка артиста — это о единстве и уважении друг к другу, это важно", — написал он.

Напомним, солистка группы LELÉKA рассказала, как зародилась группа и как она стала популярной в Берлине. Также она рассказала, какие выступления на Евровидении ей запомнились больше всего.