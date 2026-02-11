Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Підкорив Берлін — LELÉKA зізналася, як народився її гурт

Підкорив Берлін — LELÉKA зізналася, як народився її гурт

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 11:01
LELÉKA розповіла, як з'явився її гурт — познайомив Берлін з українською культурою
Переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

У Національному відборі цьогоріч перемогла LELÉKA (Вікторія Корнікова). Саме вона представить Україну на міжнародному конкурсі у Відні, що відбудеться у травні. Артистка розкрила подробиці про свою творчість та пояснила, як народився її гурт.

Про це пише "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

LELÉKA розповіла про свою творчість

За словами дівчини, гурт LELÉKA з'явився ще у 2016 році. Містом, де було створено перші треки, став Берлін. Співачка зізнається, що після переїзду до Німеччини її постійно мучило відчуття провини, адже саме тоді почалися бойові дії на сході України. Дівчина прагнула бути поруч з друзями на рідній землі.

"З цього бажання виникла ідея зробити хоча б декілька благодійних концертів. І найприродніше, що я могла тоді заспівати — це наші народні пісні", — додала переможниця Нацвідбору.

Вікторія Корнікова додає, що до гурту запросила німецьких музикантів. Разом вони збирали донати для українських волонтерів. Саме так народні українські пісні у виконанні гурту LELÉKA вперше прозвучали в Німеччині.

"Виступ був записаний на телефони, і завдяки цьому запису я пізніше отримала запрошення зробити з подібною програмою повноцінний концерт на німецькому театральному фестивалі, присвяченому Україні", — зауважила Вікторія.

Нинішній стиль, у якому пише пісні група — мікс різних впливів. Корнікова зізнається, що він з'явився на основі того, що дівчина чула в дитинстві. Зараз же їй складно виокремити якийсь один жанр.

"І любов до Ніни Матвієнко, і велике натхнення, яке мені дарує Мар'яна Садовська, і вплив навчання в консерваторії та музики різних закордонних виконавців. Але насамперед на мене вплинули мої музиканти — вони в мене неймовірні", — додала артистка.

Вікторія Корнікова зазначає, що потрапити на Євробачення вона хотіла завжди, однак боялася собі у цьому зізнатися. Зараз же, після перемоги на Нацвідборі, артистка рішуче налаштована здобути перемогу та якомога гучніше заявити про Україну на міжнародній сцені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому LELÉKA захотіла віддати переможний кубок іншому учаснику. Співачка пояснила ситуацію.

Також ми розповідали про те, як пройшов Національний відбір на Євробачення-2026. Учасники та організатори поділилися емоціями.

Євробачення музика пісні Нацвідбір Євробачення LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації