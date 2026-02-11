Видео
Главная Евровидение Покорила Берлин — LELÉKA призналась, как родилась ее группа

Покорила Берлин — LELÉKA призналась, как родилась ее группа

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:01
LELÉKA рассказала, как появилась ее группа — познакомила Берлин с украинской культурой
Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA. Фото: "Суспільне"

В Национальном отборе в этом году победила LELÉKA (Виктория Корникова). Именно она представит Украину на международном конкурсе в Вене, который состоится в мае. Артистка раскрыла подробности о своем творчестве и объяснила, как родилась ее группа.

Об этом пишет "ТиКиїв", передает Новини.LIVE.

Читайте также:

LELÉKA рассказала о своем творчестве

По словам девушки, группа LELÉKA появилась еще в 2016 году. Городом, где были созданы первые треки, стал Берлин. Певица признается, что после переезда в Германию ее постоянно мучило чувство вины, ведь именно тогда начались боевые действия на востоке Украины. Девушка стремилась быть рядом с друзьями на родной земле.

"Из этого желания возникла идея сделать хотя бы несколько благотворительных концертов. И самое естественное, что я могла тогда спеть — это наши народные песни", — добавила победительница Нацотбора.

Виктория Корникова добавляет, что в группу пригласила немецких музыкантов. Вместе они собирали донаты для украинских волонтеров. Именно так народные украинские песни в исполнении группы LELÉKA впервые прозвучали в Германии.

"Выступление было записано на телефоны, и благодаря этой записи я позже получила приглашение сделать с подобной программой полноценный концерт на немецком театральном фестивале, посвященном Украине", — отметила Виктория.

Нынешний стиль, в котором пишет песни группа — микс различных влияний. Корникова признается, что он появился на основе того, что девушка слышала в детстве. Сейчас же ей сложно выделить какой-то один жанр.

"И любовь к Нине Матвиенко, и большое вдохновение, которое мне дарит Марьяна Садовская, и влияние обучения в консерватории и музыки разных зарубежных исполнителей. Но прежде всего на меня повлияли мои музыканты — они у меня невероятные", — добавила артистка.

Виктория Корникова отмечает, что попасть на Евровидение она хотела всегда, однако боялась себе в этом признаться. Сейчас же, после победы на Нацотборе, артистка решительно настроена одержать победу и как можно громче заявить об Украине на международной сцене.

Напомним, ранее мы писали о том, почему LELÉKA захотела отдать победный кубок другому участнику. Певица объяснила ситуацию.

Также мы рассказывали о том, как прошел Национальный отбор на Евровидение-2026. Участники и организаторы поделились эмоциями.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
