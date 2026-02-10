LELÉKA хотела отдать кубок певцу Laud

LELÉKA. Фото: Суспільне

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA сделала откровенное заявление после финала конкурса. Артистка рассказала, что победа далась ей непросто с эмоциональной точки зрения, а после объявления результатов она даже задумалась над возможностью символически передать кубок другому участнику, а именно певцу Laud.

Об этом она рассказала в интервью для "Радіо Промінь", сообщает Новини.LIVE.

LELÉKA объяснила, почему хотела бы отдать кубок Laud

В интервью для "Радио Проминь" певица призналась, что на протяжении всего конкурса очень поддерживала Laud и считала его одним из сильнейших вокалистов нынешнего отбора. По ее словам, выступление конкурента произвело на нее настолько сильное впечатление, что после победы она растерялась.

"Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки", — поделилась LELÉKA.

В то же время певица подчеркнула, что она не думает об отказе от участия в международном конкурсе и четко дала понять, что будет представлять Украину на Евровидении в Вене, а ее слова касались исключительно трофея, как знака уважения к коллеге.

Позже ситуацию прокомментировала представительница артистки. Она пояснила, что заявление LELÉKA не означает никаких изменений в результатах Нацотбора. Идея с кубком имела чисто символический характер и была способом поддержать Laud, подчеркнув его профессиональный уровень и значимость выступления.

