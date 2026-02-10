Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение LELÉKA рассказала, почему захотела отдать кубок другому участнику

LELÉKA рассказала, почему захотела отдать кубок другому участнику

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 08:42
LELÉKA хотела отдать кубок певцу Laud
LELÉKA. Фото: Суспільне

Победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELÉKA сделала откровенное заявление после финала конкурса. Артистка рассказала, что победа далась ей непросто с эмоциональной точки зрения, а после объявления результатов она даже задумалась над возможностью символически передать кубок другому участнику, а именно певцу Laud.

Об этом она рассказала в интервью для "Радіо Промінь", сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

LELÉKA объяснила, почему хотела бы отдать кубок Laud

В интервью для "Радио Проминь" певица призналась, что на протяжении всего конкурса очень поддерживала Laud и считала его одним из сильнейших вокалистов нынешнего отбора. По ее словам, выступление конкурента произвело на нее настолько сильное впечатление, что после победы она растерялась.

"Первая мысль, с которой я проснулась — Laud настолько невероятно спел, я за него так болела... Я ему всегда говорила, что он для меня лучший вокалист. Я лежала в постели и думала "почему я, почему не он", и может можно как-то передавать кубки", — поделилась LELÉKA.

В то же время певица подчеркнула, что она не думает об отказе от участия в международном конкурсе и четко дала понять, что будет представлять Украину на Евровидении в Вене, а ее слова касались исключительно трофея, как знака уважения к коллеге.

Позже ситуацию прокомментировала представительница артистки. Она пояснила, что заявление LELÉKA не означает никаких изменений в результатах Нацотбора. Идея с кубком имела чисто символический характер и была способом поддержать Laud, подчеркнув его профессиональный уровень и значимость выступления.

Национальный отбор на Евровидение был богатым на немалое количество скандалов и споров — Новини.LIVE с места событий рассказали обо всех нюансах.

Также ранее Герман Ненов рассказал, какие нововведения для конкурса и визиток ввели, чтобы Нацотбор смотреть было еще комфортнее и интереснее.

певец смотреть Евровидение конкурс Нацотбор Евровидения Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации